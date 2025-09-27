На Сумщині російський дрон влучив у автівку, загинув чоловік, є постраждалий – Григоров

На Сумщині російський безпілотник влучив у автівку, загинув чоловік, повідомив голова ОВА Олег Григоров.

«Ворог атакував цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади. Російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки. На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним», – написав Григоров.

За словами місцевого чиновника, ще один чоловік зазнав поранення – його доставили до лікарні, медики надають постраждалому допомогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.