Якщо погрожують блекаутом Києву, мають знати, що буде блекаут у Москві – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «не треба бути дуже обережними в риториці з росіянами, якщо вони погрожують». Про це він сказав на пресконференції 27 вересня в Києві.

«Якщо Росія ставить ціль блекауту в Україні і ставить цю ціль кожну зиму в Україні, я не впевнений, що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі, і не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії», – сказав глава української держави.

Російські військові регулярно завдають ударів по українській енергетичній інфраструктурі. В окремі періоди під час опалювального сезону або в період літнього піку споживання електрики владі доводилося обмежувати споживання електроенергії.