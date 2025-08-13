У Зеленського заявили, що Україна готова обговорити з Росією припинення вогню у небі

Україна готова розглянути варіант перемир’я з Росією в повітрі, заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Перед тим він нагадав, що США пропонували повне припинення вогню, в тому числі відмову від ракетних ударів та атак безпілотників.

«Жодний із цих сценаріїв не був прийнятий Росією. Повітряні удари є ключовим інструментом, за допомогою якого Москва чинить психологічний тиск на Україну… Росія навряд чи захоче втратити можливість застосування авіації та масового застосування безпілотників. Однак Україна готова це обговорити, готова розглянути цей сценарій та вважає його початковим етапом для реалістичних переговорів», – сказав Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня говорив, що повністю підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення вогню. «Ми вже багато різних форматів намагалися реалізувати, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивства. Ми говорили і пропонували Росії тишу в небі – відсутність ударів ракет і дронів по цивільній інфраструктурі та енергетиці. Все це порушувалося росіянами», – сказав Зеленський.