ЗМІ: Зеленський сьогодні прибуде до Берліна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом разом із канцлером Фрідріхом Мерцем, повідомляє німецьке видання BILD.



Очікується, що Зеленський прибуде до столиці опівдні. Мерц спеціально перериває свою літню відпустку для віртуальної зустрічі.

В Офісі президента цю інформацію не підтверджували.



За даними видання, канцлер хоче скоординувати дії з кількома главами держав та урядів щодо потенційних мирних переговорів, саміт по суті має на меті послати сигнал єдності.



За даними німецького уряду, відеоконференцію з Трампом, Зеленським та главами європейських урядів заплановано у різних раундах. Основна увага буде приділена тому, як реагувати на територіальні претензії Росії та які вимоги безпеки можуть бути реалізовані.



Перед консультаціями з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом віртуальна зустріч з європейцями запланована на 14:00 (за місцевим часом). Запланована зустріч Великої Британії, Франції, Італії, Польщі та Фінляндії, а також президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Ради ЄС Антоніо Кошти, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та Зеленського



Потім Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс приєднаються до європейського круглого столу о 15:00, це буде спроба спрямувати Трампа до спільної лінії з європейцями, пише BILD.

15 cерпня, як очікується, пройде зустріч президент США Дональд Трамп із російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.







