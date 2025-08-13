ЗМІ: сьогодні Трамп та Венс проведуть віртуальну зустріч із Зеленським

Президент Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з президентом України Володимиром Зеленським, підтвердили два американських чиновники ABC News.

За даними медіа, також у зустрічі братимуть участь європейські союзники.

Раніше повідомлялось, що перед зустріччю на Алясці відбудеться розмова Трампа з його європейськими колегами.

У ЄС вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України, але наголошують, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України, а справедливий і тривалий мир повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів, які не можуть бути змінені силою.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія не готується до припинення війни, а навпаки – до нових наступів.



«Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало», – йдеться у його заяві, оприлюдненій в телеграмі.

Читайте також: Зеленський про Добропілля: у Кремлі хочуть сформувати інформпростір до зустрічі Трампа і Путіна

15 cерпня, як очікується, пройде зустріч президент США Дональд Трамп із російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.