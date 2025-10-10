Понад дві третини білорусів підтримують мирні переговори між Україною та Росією – опитування

Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним міжнародною експертною мережею iSANS у вересні, 69% білорусів підтримують початок мирних переговорів між Росією та Україною та завершення війни.

Лише 9% підтримують продовження війни, інформує білоруська служба Радіо Свобода.

Число тих, хто не підтримує дії російських військ в Україні, скоротилося на 3% з минулого року. Зараз такої позиції дотримуються 34% білорусів, натомість 27% підтримують дії російських військ (торік було 26%).

Решта 39% не дали однозначної відповіді на це питання, що, на думку соціологів, свідчить про відчужене ставлення цієї частини суспільства до війни в Україні.

Для порівняння – в Росії 78% підтримують дії російських військ (15% не підтримують). 66% росіян підтримують мирні переговори. 27% виступають за продовження війни, згідно з опитуванням Левада-центру.

iSANS – це міжнародна ініціатива експертів з різних країн, спрямована на виявлення, аналіз та протидію гібридним загрозам демократії, верховенству права та суверенітету країн Західної, Центральної, Східної Європи та Євразії. Заснована у 2018 році.