Штаб ООС: бойовики дистанційно мінували місцевість перед позиціями ЗСУ

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 3 грудня дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, від початку доби 4 грудня – один раз, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, напередодні поблизу Водяного бойовики обстріляли позиції українських військових із мінометів 120-го калібру й автоматичного гранатомета, і неподалік від цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, чотири рази провели дистанційне мінування місцевості перед позиціями ЗСУ.

Крім того, бойовики здійснили декілька провокативних пострілів із ручних протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Шуми й Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета, повідомили в пресцентрі ООС.

Від початку поточної доби, вранці 4 грудня, підтримувані Росією бойовики використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне, додали у штабі.

За даними військових, обстріли не несли їм загрози, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали, а про застосування збройними формуваннями Росії заборонених зразків важкого озброєння повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» звинуватило українських військових в одному обстрілі вранці 4 грудня. Угруповання «ЛНР» заявило про один обстріл за добу.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.