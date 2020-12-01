Слов’янськ потрапив на нову монету. «Це місто – символ у боротьбі за окуповані території»

1 грудня в обіг ввели нову п’ятигривневу монету, присвячену Слов’янську. Про це повідомив Національний банк України.

«Сучасне місто Слов’янськ є одним із символів в українській боротьбі за повернення окупованих територій», – пише НБУ в описі до монети.

Ціна цієї монети становить 40 гривень, а всього тираж – 35000 штук.

Монета буде суттєво відрізнятись від звичної з тим самим номіналом всім, починаючи від форми і закінчуючи змістом. Вона буде ідеально кругла (а звичайна – багатокутна) і міститиме на собі, крім стандартних гербу, номіналу та року карбування, зображення пам’яток та історії міста. На лицевій стороні буде козак на тлі фрагмента дерев’яної фортеці, стилізовані хвилі та напис: «СОЛЯНИЙ ТОР».

На зворотній стороні монети на тлі силуету гори Карачун зображено стилізовану композицію сучасного міста: герб Слов’янська, будинок міськради, Свято-Воскресенську церкву, будинок міської лікарні, фонтан.

Тор – фортеця, яка існувала на території сучасного Слов'янська з 1645 до 1775 року. А гора Карачун – ключова точка у війні на Донбасі: її у квітні-травні 2014-го тримали російські гібридні сили, після чого були вибиті звідти ЗСУ. До липня військові з втратами утримували Карачун, що, зрештою, стало запорукою звільнення міста.

Хочете дізнатися більше про Слов’янськ, одне з найбільших міст Донеччини, про те, як воно пережило окупацію, та які нині там погляди на війну? Ось розмова Радіо Донбас.Реалії з містянами, що відбулась рік тому:

А тут читайте, яким був Слов'янськ до радянської влади, чому там лікувалися знаменитості, що будували англійці, швейцарці, японці та французи.

На сувенірних монетах карбують історичні події, місця або знакових особистостей. Наприклад, у цьому році вийшли монети, присвячені Запоріжжю, Харківському історичному музею, 75 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Леоніду Каденюку.