(Публікуємо мовою оригіналу)

1 декабря 1991 года состоялся референдум о провозглашении независимости Украины. Тогда 28 миллионов украинцев решили, что они не хотят больше жить в СССР, и подтвердили Акт о независимости. Вот наш большой радиофильм о том, как это происходило на Донбассе.

Но до сих пор жители региона (да и всей Украины) любят поностальгировать в соцсетях: о, как мы жили при Союзе... Вот как здесь:



В знаменательную дату референдума мы решили сделать для вас чисто «колбасный» анализ, не трогая вопросы национального самоопределения и прав человека: правда ли, что советский человек мог позволить себе больше товаров и услуг? Для сравнения мы взяли цены 70-х годов прошлого столетия и современные цены в городах Донбасса – и посчитали, какая часть зарплаты уходила и уходит на каждый продукт или услугу.

И отдыхали, и путешествовали, и в театры постоянно ходили. И это все – на зарплату в 150 рублей! Так выглядит справедливый, добрый, сытый и утерянный мир любителя СССР. Упоминают такие люди и дефициты, и очереди, но все равно – «было лучше». Давайте просто считать.

Сколько денег у нас есть

Средняя зарплата в СССР в 1970 году составляла 122 рубля, уже через пять лет она достигла отметки 145,8 рублей, а в 1980-м – 168,90. Правда, по республикам средняя зарплата разнилась. К примеру, в РСФСР она составляла 126,1 рубля, в Украине в 1970 году получали 115,2 рубля, в соседней Белорусской ССР – 106,4 рубля. Самая маленькая средняя зарплата фиксировалась в Молдове – 102,8 рубля, а вот «шиковала» Эстония – 135 рублей. Мы возьмем для расчета зарплату УССР 1970 года.

Средняя зарплата в современной Украине в октябре 2020 года, по данным Государственной службы статистики, составляет 12174 гривны. В Луганской области – 10548 гривен, в Донецкой – 13544 гривны. Мы возьмем для расчета наименьшую из них – Луганской области.

Статистическая ремарка: средняя зарплата в СССР учитывалась по доходам рабочего «класса». При ее подсчете исключались зарплаты работников администраций и руководителей. Сейчас же считают по общей сумме – и богатых, и бедных.

Цены на продукты

В Советском Союзе цены регулировало государство и повышало их редко – раз в 10 лет. Такая стабильность компенсировалась дефицитом, продуктами по талонам и отсутствием ассортимента.

Десяток яиц в СССР стоил 1,1 – 1,3 рубля в зависимости от категории. Это 1% от зарплаты. Сейчас – 16-22 грн – 0,2%.

За литр молока нежирного заплатили бы 22 копейки, жирного – 24 копейки. Это 0,2% зарплаты. Сейчас – 23-30 грн. – 0,2%.

1 кг говядины стоил 1,80 – 2 рубля. Это 1,7% зарплаты. Сейчас 140-160 грн. – 1,3%.

Говоря о продуктах, важно помнить, что их цена еще не означает, что вы эти продукты в 1970-м купили бы, когда захотелось – просто зайдя в ближайший гастроном.

Магазин открывается в 8, а мы уже мерзнем с 6, потому что надо пару килограмме детворе купить

«Мандарины стоили 2,40 (2% зарплаты). Но за ними всегда были огромные очереди. Да и появлялись они только к Новому году. Именно поэтому они ассоциируются с праздником. В маленькие города типа Алчевска или Красного Луча их еще и привозили немного. Помню, чтоб порадовать детей, приходилось ехать в Луганск перед Новым годом, а там люди стояли перед магазинами чуть ли не с 6 утра. Декабрь. Мороз. Магазин открывается в 8, а мы уже мерзнем с 6, потому что надо пару килограмме детворе купить. Это сейчас – вышел в магазин. Захотел летом мандарин – вот тебе турецкие за 45 грн. Перед Новым годом надо купить – на выбор, по любой цене от 22 до 40», – рассказывает переселенец из Алчевска Игорь.

Развлечения

Стоимость билета в кинотеатр для взрослого составляла в то время на Донбассе 25 копеек (0,2% зарплаты), для детей – 10 копеек (0,08% зарплаты). На вечерние сеансы от 25 до 50 копеек на односерийный фильм, и вдвое больше на двухсерийный.

Цены на билет в театр варьировались от 3 до 6 рублей (2,6-5,2% зарплаты).

Пригласить девушку в ресторан обходилось в 20-25 рублей (17-21% зарплаты), если не «по-бАгатому».

Купить себе новую книжку – достать из кошелька 1-3 рубля (0,8-2,6% зарплаты), все зависело от переплета и размера книги.

А вот выпить кофе на улице для советского человека до 80-х годов было чем-то с другой планеты. Кофейни и шоколадницы открылись уже позже, и туда были колоссальные очереди. За кофе заплатили бы 50 копеек (0,4% зарплаты).

Если советский человек хотя бы раз в месяц посетил кинотеатр, самое дорогое представление, купил бы самую дорогую книгу и «средненько» сходил бы в ресторан – заплатил бы около 32 рубля, и 27% от средней зарплаты в УССР.

Каждый месяц с вашей зарплаты уходил 1,5-3% в фонд профсоюзов, а потом раз в несколько месяцев тебе приходили бонусы билетами

«Будет честно отметить, что очень часто билеты со скидкой, а иногда и бесплатно, выдавались профсоюзами предприятий, где вы работали. Каждый месяц с вашей зарплаты уходил 1,5-3% в фонд профсоюзов, а потом раз в несколько месяцев тебе приходили такие бонусы – билеты на представления, подписки на новые книги, подарки детям к праздникам. Но в этом был и свой минус. На ажиотажные мероприятия были списки, в которые попадали лучшие работники, или по связям», – рассказывает Игорь.

Что в Луганской и Донецкой областях сейчас?

билет в кино – 45-120 грн (0,4-1,1% зарплаты). Стало дороже

(0,4-1,1% зарплаты). билет в театр – 70-200 грн (0,6-1,8% зарплаты). Стало дешевле

(0,6-1,8% зарплаты). ресторан на двоих – от 1000 грн . (9,4% зарплаты). Стало дешевле

. (9,4% зарплаты). книга – 100-500 грн (0,9-4,74% зарплаты). Почти так же

(0,9-4,74% зарплаты). кофе на улице – 15-45 грн (0,1-0,4 зарплаты). Почти так же

То есть, за такой же набор (хотя бы раз посетил кинотеатр, самое дорогое представление, купил самую дорогую книгу и «средненько» сходил в ресторан) – в месяц украинец потратит около 1900 грн – 18% от средней заработной платы. То есть ощутимо меньше, чем «при Союзе».



Одежда и мебель

30 рублей – брюки, 45 – ботинки. Вместе это практически 65% от среднемесячной зарплаты. Фирма, конечно, не заграничная, а советская, не важно, как на вашу ногу такой ботинок «сядет». Костюм двойку мужской можно было купить за 178 рублей (полторы зарплаты, то есть 150%!), сапоги – от 70 рублей (60,7% зарплаты), пальто зимнее – 189 рублей (полторы зарплаты). Иногда нужно было вносить свою фамилию в списки и ждать появления товара.

Сейчас можно купить брюки от 400 грн. Ботинки – от 600 грн. Вместе это 9,5% зарплаты. Костюм мужской обойдется в 1,5 тысячи грн (14,2% зарплаты). Сапоги в среднем стоят 2000 (18,9% зарплаты). Пальто зимнее – от 3500 (33% зарплаты). При этом любого качества, производства, цвета, на свой вкус.

Собрались обустроить квартиру?

Шкаф для одежды – 228 рублей (почти 2 зарплаты, 200%),

диван-кровать – в 225 (почти 2 зарплаты),

обеденный стол – 140 рублей (чуть больше зарплаты за месяц),

2 стула – 34 рубля (29,5% зарплаты).

Можно было купить целый мебельный комплект – «стенка» (не забудьте стать за ней в очередь): диван, два мягких кресла, стол, 6 стульев и тумбочка, и заплатить от 1500 до 4700 рублей (13-40 зарплат), в зависимости от качества и выбора дерева.

В современной Украине цены на мебель далеко не низкие, но даже в этом случае, не надо собирать по 4 года зарплату, чтоб заказать себе стенку в квартиру.

шкаф – от 5 тысяч грн (47,2% зарплаты),

диван-кровать – от 6 тысяч (56,8% зарплаты),

стол обеденный – 2 тысячи (18,9% зарплаты),

стулья – 2600 (24,6% зарплаты),

полный мебельный комплект – от 10 тысяч (почти средняя зарплата в Луганской области)

Техника

Магнитофон «Днепр-12» – 147 руб. (почти полторы зарплаты)

Холодильник «Минск-16» – 390 руб. (более 3 зарплат)

Цветной телевизор «Юность» – 430 руб. (почти 4 зарплаты)

Стиральная машина «ЭАЯ» – 600 руб. (5 зарплат)

Автомобиль «Москвич» – 5000 руб. (43 зарплаты, то есть практически 3,5 года без других трат)

Автомобиль «Волга» – 8000 руб. (70 зарплат, практически 6 лет).

В Советском Союзе очень многое решали «хорошие отношения» с нужными людьми

«Даже если у тебя были деньги на машину, это не значило, что ты мог купить новую сразу же. Б/у – без проблем. Ты приходишь на свое предприятие, говоришь, что хочешь «Москвич» и ждешь, когда до тебя дойдет очередь. А на машины она была расписана на несколько лет. На самом деле, в Советском Союзе очень многое решали «хорошие отношения» с нужными людьми. Это с трибуны политики кричали про равенство, а по факту – кто дружил с теми, кто составлял списки, тот и выигрывал», – говорит Игорь.

Считаем, что проводить аналоги советской техники и современной все же неправильно. Ведь за это время она очень изменилась. Но даже выбирая последние «виды», современный украинец тратит меньше, чем советский человек. Судите сами.

Вместо магнитофона – музыкальные центры, которые стоят от 1000 грн (10%). Холодильники могут быть разные по размерам, но мы за двухкамерные (большие), и это 12 тысяч (чуть больше зарплаты), телевизоры – от 5 тысяч (50%), стиральные машины – от 7 тысяч (66%).

Поездка на море

Для поездки на отдых было три варианта: путевка от предприятия, поехать своими силами к знакомым, кто сдает квартиры, или отдохнуть дикарем.

Луганские профсоюзы обращались к донецким и выкупали у них такие путевки в санатории

«Путевка от предприятия оплачивалась 30% вами и 70% профсоюзом. Можно было так даже в другие страны поехать. К примеру, в Болгарию было около 600 рублей (5 зарплат). Главное, чтобы вас еще выпустили, конечно. А так путевка в санаторий на 24 дня была 35 рублей (30%). Вот только нужно учитывать, что не у всех предприятий санатории были именно у моря. В Луганске до 80-х годов такими санаториями не могли похвастаться ни заводы, ни шахты. Со временем наши профсоюзы обращались к донецким профсоюзам и выкупали у них путевки в санатории», – рассказывает Игорь.

Поехать на море «к бабушке в комнату» было самым доступним и популярным вариантом. Даже если у вас были деньги на пансионат, никто вам за них путевку не продал бы, так как он – ведомственный.

«Билет в Сочи на поезде стоил 15 рублей, плюс постель 1 рубль. Комната – 4-5 рублей день. Туалет и душ за домиком. Готовили сами на плите с балонным газом. А обедали мы в столовой. Правда, очереди там были огромные. Детский обед стоил 50-70 копеек,а взрослый – около рубля», – рассказывает дончанка Екатерина.

Получается, поездка на одну неделю на море в Сочи обходилась в 74 рубля (65% зарплаты), но это без завтраков и обедов.

При этом важно учитывать, что найти жилье у моря было настоящим испытанием. Чаще всего хозяйки таких домиков расписывали аренду домика на лето с декабря. И в первую очередь вписывали своих постоянных жильцов или их близких и знакомых.

Поехать дикарем, несомненно, обходилось дешевле.

Сейчас же с отпусками проще. Хотите заграницу? Можно обратить за помощью в турфирму, или просчитать самостоятельно все самые удобные варианты – от скидок на авиаперелеты до самых дешевых, но удобных хостелей.

К примеру, в противовес 600 рублям в Болгарию, можно на неделю просчитать тур в эту же страну сейчас, который будет стоит 300$, то есть около 9 тысяч грн. Почти зарплата в Луганской области, но не 5, как в Советском Союзе.

Дикарями сейчас ездить все еще популярно. Сравнивать этот вид досуга не будем, отметим только, что с собой можно взять любую еду – от сухпойков до свежего мяса – да и по месту, вероятнее всего, где-то недалеко будет магазин.

Коммунальные услуги

В 70-80х прошлого столетия оплачивались квадратные метры не всей квартиры, а лишь ее жилой части – комнат. Проще говоря, балконы, кладовки и размер кухни никак не влиял на величину квартплаты. Неважно, у вас квартира в «сталинке» или тесная «хрущевка» – если одинаковая общая площадь комнат, то оплачивалась она одинаково.

С 1961 года квартплата составляла 13,2 копейки за квадратный метр, но был ряд профессий, которые имели бонусы – военные, учителя, медики и т.п. В то же время «служители религиозных культов» платили практически по двойному тарифу. В целом, именно квартплата за двухкомнатную квартиру обходилась до 6 рублей.

Цена за электричество не менялась практически до развала СССР: киловатт-час в домах с газовыми плитами стоил 4 коп., с электроплитами — 2 коп. За месяц набегало до 5 рублей.

Также в коммунальные услуги входило отопление, холодная вода, канализация и отопление. В сумме это занимало до 3 рублей.

В 70-80-х не стояли еще счетчики на воду: стоимость одного кубического метра воды составляла 7-9 копеек, а вот норма расхода воды на человека варьировалась в зависимости от типа дома.

Также оплачивалось радио (50 копеек), телевизионная антенна (15 копеек), если был телефон, то 2 рубля 50 копеек.

Итого, оплата обычной однокомнатной квартиры (без всяких льгот) обходилась приблизительно в 8-10 рублей, двухкомнатной – 10-12. То есть, 8-10% процентов от средней зарплаты.

Сейчас же, по данным статистики, украинцы платят 20-30% дохода за коммуналку.

Коммунальные расходы – отдельная тема, ведь в ней с тех далеких времен поменялось решительно все, и поверхностно не разобраться. Но если коротко – современная техника стала энергоэффективной, но ее стало больше. Газ перестал быть экономической иглой, ведь в СССР за него не платили по рыночной цене. Наконец, человечество выяснило, что ресурс воды в мире ограничен.

В областях Украины ныне различаются тарифы на газ, воду, электричество. Кроме того, отличаются и допвыплаты – лифт, вывоз мусора, работа консьержей. У кого-то стоят счетчики на все, кто-то платит среднюю стоимость, у одних свое отопление, у других – теплый пол. Проще говоря, цены очень сильно могут разниться.

Но, к примеру, коммунальные услуги за однокомнатную квартиру в Славянске с центральный отоплением и газовой плитой за ноябрь обошлись в 1524 грн. И это 11% от средней зароботной платы в Донецкой области.

Покупательная способность людей в современной Украине все еще низка, а пандемия усугубила положение. Но все же, вы сами можете, отталкиваясь от своего кошелька, выбирать: в каком именно ресторане поедите, хотите поехать на море с турагенством или «дикарем»; вам не обязательно работать на предприятиях, которые принадлежат государству, чтобы позволить себе купить технику и машину.

В общем, что-то было дороже, что-то дешевле, но ценового рая в стране, существовавшей 50 лет назад, не оказалось. Но хотя мы и попробовали все дотошно посчитать, гораздо важнее в этом споре понимать, что прошлое невозможно сравнивать с настоящим априори, ведь даже описанные нами «хорошие 70-е» не продержались долго в самом Советском Союзе – его даже не нужно было разваливать, чтобы экономическая система зашла в тупик.