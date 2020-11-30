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Телесные повреждения, испорченная техника и вызов полиции. Такими последствиями обернулся вызов на дом для фельдшера «скорой помощи» в Славянске. В областном центре экстренной медицинской помощи отметили, что мама таким образом требовала от фельдшера сделать ПЦР-тест ребенку. Где тестируют на COVID-19 в Донецкой области? Куда обратиться, не доводя дело до драки и полиции, чтобы сделать тест? В ситуации разбиралось Радио Донбасс.Реалии.OVID-19 в Донецкой области? Куда обратиться, не доводя дело до драки и полиции, чтобы сделать тест? В ситуации разбиралось Радио Донбасс.Реалии.COVID-19 в Донецкой области? Куда обратиться, не доводя дело до драки и полиции, чтобы сделать тест? В ситуации разбиралось Радио Донбасс.Реалии.

Житель Славянска Анатолий переболел коронавирусом в середине октября. Говорит, что знал о симптомах из передач по телевизору и от семейного врача.

«Началось такое легкое покашливание – оно не присуще мне – как у курильщика утром, – делится опытом Анатолий. – А на следующий день резко температура подскочила под 39. И ломота в суставах просто сумасшедшая, как будто все выворачивает».

Пока ждал анализ – поправился

Анатолий сообщил о симптомах семейному врачу. Тот сказал, что, скорее всего, это COVID.

Ждал результаты дней 10 – это точно. У меня уже прошла полностью моя болезнь

«Приехали домой медики. У всей семьи взяли анализы. Ждал результаты дней 10 – это точно. У меня уже прошла полностью моя болезнь: уже спала температура, я уже стал себя нормально чувствовать. И только после этого пришли анализы на ковид, позитивные анализы», – вспоминает историю болезни Анатолий.

Мужчина говорит, что ему не дали направление на повторный тест. А вот у супруги были осложнения, ей надо было сдать анализ второй раз. На удивление, делится Анатолий, результат был готов гораздо быстрее, – через 3 дня.

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Бой за ПЦР

А вот еще одна история из Славянска, связанная с коронавирусом и тестами, закончилась травматологией и полицией. Елена Малюченко, руководитель подстанции Станции скорой медицинской помощи, написала в соцсети о скандале.

На фельдшера, молодую женщину, набросилась мама тринадцатилетнего ребенка, требуя сделать тест на КОВИД

«На фельдшера, молодую женщину, набросилась мама тринадцатилетнего ребенка, к которому вызвала скорую помощь, требуя сделать тест на COVID. Ребенок не нуждался в экстренной помощи. Когда ей было отказано (скорая тестов не делает), она позволила себе оскорблять фельдшера, порвала на ней защитный костюм и толкала ее, тем самым нанеся ушибы. Сотрудница скорой помощи была со смены доставлена в травматологическое отделение», – поделилась подробностями скандала Елена Малюченко.

В Донецком областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили: фельдшер получил телесные повреждения, жительница Славянска разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. На место битвы за ПЦР-тест вызвали наряд полиции.

А еще в центре напомнили, что бригады «скорой помощи» не тестируют методом ПЦР на коронавирус.

В полиции Славянска сообщили, что информацию о случившемся внесли в ЕРДР и проводят проверку. По информации правоохранителей, конфликт произошел между 20-летним фельдшером и местной жительницей, которая в 2 часа ночи которая вызвала «скорую» 13-летнему сыну.

Давайте не терять самообладание. Как сдать ПЦР?

Государственные лаборатории

В области работают государственные лаборатории в Мариуполе, Торецке, Краматорске и Славянске. Там производят анализы, но не сам забор: если хотите государственный тест, то ваш путь – к семейному врачу. Дальше приедет мобильная бригада (и это не скорая), объясняет Александр Педенко, руководитель департамента охраны здоровья Донецкой ОГА.

Для того, чтобы пройти тестирование, вам надо обратиться к семейному врачу

«Туда обращаться не надо. В эти лаборатории доставляют образцы мобильные бригады. Для того, чтобы пройти тестирование, вам надо обратиться к семейному врачу и, если вам необходимо сдать ПЦР-исследование, – мобильная бригада отберет у вас образец и доставит в лабораторию», – уточнил Педенко. Впрочем, во многих случаях бригада все же не едет, а самого пациента просят прийти в кабинет и сдать анализ.

Радио Донбасс.Реалии 30 ноября во время брифинга дважды спрашивало главу медицинского департамента, сколько надо ждать результат теста из гослаборатории, хотя бы в среднем. Конкретного ответа мы не получили. В то же время, Александр Педенко отметил, что в разных лабораториях – разное количество образцов в очереди. Например, на 30 ноября в лаборатории в Славянске еще не протестировали 138 проб, в Краматорске вчера протестировали все образцы, в Мариуполе в филиале Донецкого областного лабораторного центра и Торецке не протестировали около сотни образцов. Больше всего очередь, по данным Донецкой ОГА, в лаборатории больницы № 4 Мариуполя.

«Лаборатория мощная. Каждый раз они тестируют около 320-360 образцов. Ежедневно около 600 образцов им доставляют в лабораторию», – рассказал Педенко. Также чиновник отметил, что ему не известно о случаях, когда результата ПЦР-теста приходилось ждать неделю.

Частные лаборатории

Куда обратиться, если вы хотите сделать ПЦР-тест платно? Мы собрали информацию частных медучреждений, которые аккредитованы МОЗ для проведения ПЦР-тестов в Донецкой области.

В Мариуполе в медицинском центре «Код здоровья» образцы забирают в лаборатории по улице Ульяны Громовой, 69. Стоимость услуги – 850 грн. Срок выполнения – в течении двух дней.

Лаборатория «Новая диагностика». ПЦР-тест здесь стоит 950 грн. Срок выполнения – 2 дня. Отделения лаборатории есть в Мирнограде, Константиновке, Краматорске, Мариуполе, Лимане, Покровске, Селидово, Угледаре, Доброполье, Бахмуте, Часов Яре и Славянске.

Клинико-диагностический центр «Фармбиотест». В Донецкой области анализы забирают в Бахмуте и Краматорске. ПЦР-тест здесь стоит дороже, чем в других лабораториях, – 1200 грн. Но выполнить тест обещают за один рабочий день.

Unimed Laboratories. Стоимость тестирования методом ПЦР – 900 грн. Лаборатории в Донецкой области работают в Краматорске, Доброполье, Мирнограде, Угледаре, Константиновке, Бахмуте, Покровске и Мариуполе. Срок выполнения теста: от 24-х до 48 часов.

Медицинская лаборатория «Синево». ПЦР-исследования делают в Краматорске, Константиновке, Славянске, Покровске, Бахмуте, Дружковке, Доброполье, Мариуполе, Мирнограде. Срок выполнения теста (по информации на сайте) – 2 дня. Стоимость – 990 гривен.

Сеть лабораторий INVIVO. Стоимость ПЦР-теста здесь 900 грн. Результаты обещают через день. Исследования проводят в Бахмуте, Константиновке и Краматорске.

На сайте каждой лаборатории есть актуальные цены, рекомендации и контакты.

Напомним, что по требованиям Министерства здравоохранения все частные лаборатории передают данные государству – для этого перед анализом все клиники потребуют от вас заполнить стандартную анкету МОЗ. И если у вас выявят COVID-19, вы будете обязаны пойти на самоизоляцию.

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