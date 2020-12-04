На Донбасі снайпер поранив українського військового – українська делегація в ТКГ

Український військовий поранений на Донбасі внаслідок пострілу снайпера, повідомляє у фейсбуці українська делегація в Тристоронній контактній групі.

За повідомленням, це сталося вранці 4 грудня в районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ).

Військовий перебуває у лікувальному закладі, його стан стабільний, повідомили в делегації.

«Дії щодо ситуації: через координаційний механізм заведено «режим тиші», направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ, спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події», – йдеться в повідомленні.

Штаб ООС наразі не коментував подію.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.