Новим міністром закордонних справ Чехії став Якуб Кулганек

Президент Чехії Мілош Земан призначив у середу міністром закордонних справ країни Якуба Кулганека. Він змінює на цій посаді відправленого 10 днів тому у відставку Томаша Петршічека.

Досі ці кілька днів виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Чехії був віцепрем’єр Ян Гамачек.

Після призначення 36-річний Якуб Кулганек, який за час своєї політичної кар’єри кілька разів був заступником різних міністрів, і недовгий час заступником голови МЗС в 2014 році, заявив чеській пресі, що на новій посаді не має наміру нічого змінювати в дотеперішній зовнішній політиці Чехії.

«Вітаємо Якуба Кулганека з призначенням на посаду міністра закордонних справ Чеської Республіки. Сподіваємось на спільний розвиток міцного українсько-чеського партнерства на благо наших дружніх держав, а також перспективи України щодо ЄС та НАТО», – написав у твітері з нагоди призначення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

19 квітня МЗС України заявило, що Київ підтримує реакцію офіційної Праги на «протиправну діяльність спецслужб Російської Федерації» на території Чехії.

Чехія і Росія нині перебувають у фазі дипломатичного загострення через заяви Праги про причетність російських агентів до вибуху на чеському складі боєприпасів в 2014 році, в результаті якого загинули дві людини. Росія всі докази про її причетність до тих вибухів відкидає.