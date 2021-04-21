У Чехії відбуваються арешти причетних до участі в боях на Донбасі проти України – ЗМІ

Чеські засоби інформації повідомляють про акцію Національного центру боротьби з організованою злочинністю поліції Чехії, який від ночі по всій країні затримує підозрюваних у причетності до участі в боях на Донбасі проти України.

Інтернет-видання Deník N цитує представника Верховної прокуратури Чехії Мартіна Білого, який повідомив про п’ять затриманих фізичних осіб на цей час, яким іще не висунули офіційних обвинувачень. Перші повідомлення у ЗМІ говорили про 10 чи й 20 затриманих.

Цих осіб підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів терористичного нападу, фінансування тероризму і підтримки й пропаганди тероризму.

Ідеться про їхню участь у боях на сході України на боці угруповання «ДНР»; дехто з затриманих виїжджав туди сам, інші надавали їм підтримку.

Поліція Чехії, підрозділом якої є Національний центр боротьби з організованою злочинністю, повідомила лише, що ця акція не пов’язана з розслідуванням щодо вибухів на складах озброєнь 2014 року, за яким, за даними розслідування, стоять агенти російської військової розвідки, відомої за старим скороченням ГРУ.

Там обіцяють надати додаткову інформацію через кілька годин.

Видання Aktuálně.cz і Respekt, зі свого боку, пишуть, що існує підозра, що до виїзду на Донбас воювати проти України чехів підбурювали працівники ГРУ, які працювали в Чехії під прикриттям посольства Росії і які були нещодавно вислані з Праги.

За повідомленнями цих видань, працівники ГРУ з російського посольства обирали собі цілі для такого рекрутування, зокрема, на акціях, які влаштовували на могилах і пам’ятниках радянських червоноармійців часів Другої світової.

У нічній акції, за їхніми даними, брали участь сотні поліцейських по всій Чехії, а затримані є членами кількох чеських воєнізованих угруповань. Як пишуть ці видання, багато з них мають удома легальну зброю, і були побоювання, що вони могли вчинити збройний опір затриманню.

У Чехії вже відбулося чи далі відбуваються кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

Зокрема, в січні в місті Плзень почався процес над 27-річним громадянином Чехії на ім’я Лукаш Новачек, якого обвинувачують у тероризмі: він у 2015–2016 роках воював проти України в лавах російських гібридних сил на Донбасі. За злочин «терористичного нападу» чеський Кримінальний кодекс передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними обвинувачення, чоловік перебував на Донбасі з липня 2015-го до лютого 2016 року. Там він пройшов військове навчання, отримав зброю і спорядження і виконував такі завдання, як розвідка, несення варти й патрулювання, а також брав участь у боях із українськими військами «з наміром спричинити їм поранення чи смерть», причому робив це все свідомо.

Чоловік твердить, що поїхав на окуповану частину Донбасу, щоб бути там із «Наташею», з якою він познайомився в соцмережах, а коли його почали переконувати вступити в «армію Новоросії», не погодився і став цивільним працівником угруповання «ДНР», працюючи на кухні.

Але доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону, в яких він показаний у військовому однострої й зі зброєю. В одному з відео чоловік, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає, що хотів воювати проти «українських фашистів».

У грудні 2020 року вирок у 15 років позбавлення волі винесли неназваному 45-річному громадянинові Чехії – але заочно. Як вважають, чоловік і досі перебуває на сході України в окупованій частині Донецької області.

Його визнали винним у «терористичному нападі». Чеський Кримінальний кодекс передбачає покарання за тероризм не тільки проти Чехії чи міжнародної організації, а й проти інших держав.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок підтвердив 2020 року Верховний суд Чехії.

Також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня 2020 року громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні того ж року празький Верховний суд змінив вирок Павелу Кафці з умовного на реальний.

Крім того, в вересні 2020 року вже до 4,5 років ув’язнення засудили громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який має право на постійне мешкання в Чехії. Вирок передбачає після відбуття покарання також видворення з Чехії на 4-річний термін. Його теж обвинувачували в «терористичному нападі», але врешті визнали винним в «участі в організованому злочинному угрупованні», що є менш серйозною статтею. В цій справі обидві сторони заявили про намір оскаржити вирок.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.

Як заявляв 2019 року тому України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія на той час розслідувала можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.