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23 квітня 2021, Київ 13:08
Новини | Міжнародні

МЗС Росії викликало посла Польщі після видворення дипломатів із Варшави – ЗМІ

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський прибув до будівлі МЗС Росії в Москві 23 квітня. Коментарів журналістам він не надав

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі після видворення Варшавою російських дипломатів, повідомляють російські інформаційні агентства.

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський прибув до будівлі МЗС Росії в Москві 23 квітня. Коментарів журналістам він не надав, повідомляє російське державне агентство ТАСС.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило 15 квітня, що трьох співробітників посольства Росії оголошено персонами нон ґрата за порушення дипломатичного статусу і за діяльність, що шкодить Польщі.

Росія відповіла минулого тижня, заявивши, що видворить п’ятьох польських дипломатів.
Інфографіка:

Російські дипломатичні місії в Центральній Європі (інфографіка)

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