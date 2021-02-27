США: Палата представників схвалила план підтримки економіки на майже 2 трильйони доларів

Палата представників Конгресу США на суму майже 2 трильйони доларів схвалила план підтримки населення та економіки країни, запропонований командою нового президента Джо Байдена. Серед запропонованих заходів – надання більшості американців по 1400 доларів допомоги, підвищення мінімальної зарплати в країні вдвічі, до 15 доларів на годину, і виплати бізнесу.

За підтримку пакету заходів проголосували 219 конгресменів, 212 були проти. Тепер схвалити запропоновані заходи має Сенат. Він порівну розділений між демократами і республіканцями, але за однакової кількості голосів за і проти вирішальний голос належатиме віцепрезидентці Камалі Гарріс.

План порятунку передбачає також збільшення закупівель вакцин, виплату допомоги з безробіття в розмірі 400 доларів на тиждень і на дітей – до 300 доларів на місяць.

Критики законопроєкту побоюються, що вливання ще майже двох трильйонів доларів в економіку може посилити інфляцію. Підвищення мінімальної зарплати може також знизити конкурентоспроможність бізнесу, попереджають вони. Прихильники вважають, що з негативними наслідками, якщо вони будуть, можна буде боротися пізніше.

США значно постраждали від пандемії коронавірусної інфекції нового типу. У країні зареєстровано 28 з половиною мільйонів випадків захворювання, понад 510 тисяч людей померли.