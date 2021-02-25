Зеленський сподівається, що Україна в березні отримає від Польщі 1,2 млн доз вакцини – ОП

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна в березні отримає від Польщі вакцину від COVID-19, повідомив Офіс президента України ввечері 24 лютого.

Під час телефонної розмови Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС.

Президенти України та Польщі також домовилися протидіяти будівництву російського газопроводу «Північний потік – 2», за допомогою якого Росія хоче здійснювати транзит газу до Європи в обхід України.

«Цей проєкт, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проєкту – це гарантія енергетичної безпеки Європи», – сказав Зеленський.

Під час розмови Зеленський запросив президента Польщі взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті «Кримської платформи». За даними Офісу президента, Дуда подякував за запрошення долучитися до проєкту «Кримська платформа» й запевнив, що зробить усе можливе, щоб відвідати святкування річниці української незалежності.

Адміністрація президента Польщі повідомила, що під час розмови лідери обговорили вакцинацію проти COVID-19, енергетичну безпеку, санкції проти учасників будівництва «Північного потоку – 2», ситуацію на сході України, економічну та інфраструктурну співпрацю та графік взаємних візитів у 2021 році.