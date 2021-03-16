Російський журналіст показав укріплення бойовиків біля Донецька

14 березня 2021 року на ютуб-каналі російського журналіста Олександра Сладкова з’явилося відео з позицій російських гібридних сил на Донбасі у Старомихайлівці біля Донецька. На відео добре видно укріплення, які раніше можна було побачити лише на супутникових знімках. Радіо Донбас.Реалії вирішило показати, що це за місце.

У ролику, оприлюдненому на YouTube, Олександр Сладков вночі приїжджає на позиції незаконних збройних формувань. Коли автомобілі підїжджають, то лунає команда вимкнути фари.

Ймовірно їдуть вони в розташування укріпрайону бойовиків, що розташований між Старомихайлівкою та Красногорівкою. Ось він на супутникових знімках.

Пізніше бойовик, що супроводжує Сладкова, розповідає про завод біля його позицій, який, за його словами, обстрілювався з боку Збройних сил України. Пізніше, після світанку, до розмови приєднується один із командирів бойовиків – Едуард Басурин, який розповідає про вулиці Гагаріна та Чкалова неподалік позицій у Старомихайлівці. Це дає можливість остаточно визначити район, який показаний на відео.

У розповіді про завод йдеться про цегельний завод на захід від Старомихайлівки, а згадані вулиці Чкалова та Гагаріна теж поряд. Тут видно велику кількість траншей та укріплень бойовиків.

На відео член незаконних збройних формувань розповідає, що до позицій ЗСУ 900-1100 метрів. Якраз саме така відстань від зазначених на супутникових картах позицій до крайніх позицій біля Красногорівки.

Російський журналіст Олександр Сладков працює на окупованій частині Донецької та Луганскої областей з літа 2014 року. Скандально відомим він став, зокрема, і тому, що у серпні 2018 року в ефірі російського телеканалу «Россия 24» провів так зване «інтерв'ю» з незаконно ув'язненим російськими гібридними силами журналістом Станіславом Асєєвим.

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