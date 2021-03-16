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16 березня 2021, Київ 22:15
Донбас

Російський журналіст показав укріплення бойовиків біля Донецька

Вигляд із будинку в Красногорівці. До позицій бойовиків у Старомихайлівці близько кілометра

14 березня 2021 року на ютуб-каналі російського журналіста Олександра Сладкова з’явилося відео з позицій російських гібридних сил на Донбасі у Старомихайлівці біля Донецька. На відео добре видно укріплення, які раніше можна було побачити лише на супутникових знімках. Радіо Донбас.Реалії вирішило показати, що це за місце.

У ролику, оприлюдненому на YouTube, Олександр Сладков вночі приїжджає на позиції незаконних збройних формувань. Коли автомобілі підїжджають, то лунає команда вимкнути фари.

До крайніх позицій автомобілі їдуть з вимкненим світлом. Пояснюється це небезпокою бути обстріляними
До крайніх позицій автомобілі їдуть з вимкненим світлом. Пояснюється це небезпокою бути обстріляними

Ймовірно їдуть вони в розташування укріпрайону бойовиків, що розташований між Старомихайлівкою та Красногорівкою. Ось він на супутникових знімках.

Непідконтрольна Старомихайлівка розташована відразу за південно-західною околицею Донецька. Красногорівка на підконтрольній уряду України території. Укріплення російських гібридних сил позначені червоним
Непідконтрольна Старомихайлівка розташована відразу за південно-західною околицею Донецька. Красногорівка на підконтрольній уряду України території. Укріплення російських гібридних сил позначені червоним

Пізніше бойовик, що супроводжує Сладкова, розповідає про завод біля його позицій, який, за його словами, обстрілювався з боку Збройних сил України. Пізніше, після світанку, до розмови приєднується один із командирів бойовиків – Едуард Басурин, який розповідає про вулиці Гагаріна та Чкалова неподалік позицій у Старомихайлівці. Це дає можливість остаточно визначити район, який показаний на відео.

У розповіді про завод йдеться про цегельний завод на захід від Старомихайлівки, а згадані вулиці Чкалова та Гагаріна теж поряд. Тут видно велику кількість траншей та укріплень бойовиків.

Цегельний завод виділений червоним
Цегельний завод виділений червоним

На відео член незаконних збройних формувань розповідає, що до позицій ЗСУ 900-1100 метрів. Якраз саме така відстань від зазначених на супутникових картах позицій до крайніх позицій біля Красногорівки.

Від позицій російських гідридних сил до позицій ЗСУ близько кілометра
Від позицій російських гідридних сил до позицій ЗСУ близько кілометра

Російський журналіст Олександр Сладков працює на окупованій частині Донецької та Луганскої областей з літа 2014 року. Скандально відомим він став, зокрема, і тому, що у серпні 2018 року в ефірі російського телеканалу «Россия 24» провів так зване «інтерв'ю» з незаконно ув'язненим російськими гібридними силами журналістом Станіславом Асєєвим.

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