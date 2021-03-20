На фронті чергові порушення, черговий убитий український військовослужбовець

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника і про чергового вбитого внаслідок них українського військовослужбовця.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було вісім. Унаслідок одного з них один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення, від якого помер під час евакуації до медичного закладу.

На обстріли противника українські війська відкривали вогонь у відповідь, наголошено в повідомленні. Також про них повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

«Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – мовиться в повідомленні.

Порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік селища Південного, що між Торецьком і окупованою Горлівкою, і біля сусіднього з ним селища Шумів. За повідомленням ОТУ «Північ», саме там і був смертельно поранений український військовий.

Крім того, порушення противник здійснював і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – на Приазов’ї, неподалік Маріуполя: біля сіл Водяного, Лебединського й Широкиного.

При цьому для обстрілів були використані міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем, кулемети великого калібру і стрілецька зброя.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що рано-вранці зазнали обстрілів його позиції в селищі шахти імені Гагаріна на заході Горлівки і що стріляли з боку Південного – саме там, за даними ООС, відбулося найсерйозніше порушення перемир’я з застосуванням російськими гібридними силами мінометів.

Крім того, в цьому угрупованні заявляють про обстріл його позицій біля села Веселого на північній околиці окупованого Донецька «о 17.15» (бойовики користуються російським «московським часом», що нині на годину випереджає український час). Українська сторона нічого не повідомляла про обстріли в тій місцевості.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 23 українські військовослужбовці, іще майже 75 були поранені чи зазнали бойових травм.