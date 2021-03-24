Бойовики минулої доби 10 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби десятьь разів порушили режим припинення вогню.

«Неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях наших воїнів з гранатометів різних типів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу населеного пункту Шуми, окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутове, загарбники застосували по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Широкина – окупанти вели вогонь по позиціях зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Славне – російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано. Також, за даними штабу, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

На ресурсах угруповання «ЛНР» бойовики звинувачують ЗСУ в одному обстрілі напередодні. На сайтах угруповання «ДНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.