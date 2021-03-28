(Друкуємо мовою оригіналу)

28 марта в округе № 50 с центром в Покровске выбирали народного депутата. В списке – 18 кандидатов (выбыл Артем Марчевский от ОПЗЖ). Все участки открылись вовремя. С утра наиболее активными были люди преклонного возраста. Опрошенные нами избиратели рассказали, что ждут изменений в социальной сфере, в образовании, и неплохо было бы дороги отремонтировать.

На входе измеряют температуру, при необходимости – выдают бесплатно одноразовую защитную маску. Для желающих голосовать с температурой предусмотрели отдельные кабинки. Столы и пол протирают раз в несколько часов. Таковы реалии промежуточных выборов в парламент в округе № 50. А вот для самих членов участковой комиссии № 141084, как оказалось, не хватило денег на полноценную защиту.

Перчатки в этот раз не выдали: сократили бюджетные расходы

«Мы обеспечены масками и антисептиком. Перчатки в этот раз не выдали: сократили бюджетные расходы именно на индивидуальные средства защиты. Но мы вышли и работаем», – сообщила Радио Донбасс.Реалии глава комиссии Мария Шамонина.

Ожидания избирателей

В первой половине дня активность избирателей была невысокой, а встретить молодежь на участках было большой удачей.

С утра приходят пожилые люди, пенсионеры. Самый ответственный народ

«На данный момент (около 10 часов утра – ред.) 25 человек проголосовало из 2093. В основном, с утра приходят пожилые люди, пенсионеры. Самый ответственный народ, тот, что посещает выборы», – улыбается под маской Николай Теплов, глава УИК № 141068.

Чего хотели от выборов люди?

«Я жду дров и угля, чтобы жизнь изменилась к лучшему, чтобы мир был», – делится 88-летняя жительница Покровска Екатерина Селиверстовна.

Надо, чтобы развивался город, чтобы строились микрорайоны

А вот избирательница Ирина настроена оптимистично: «Надо, чтобы развивался город, чтобы строились микрорайоны, что инфраструктура развивалась». В отличие от Ирины молодой избиратель Артем, хоть и проголосовал, но ничего хорошего от выборов не ждет:

– Никто за это браться не хочет: дороги, культура, образование, медицина, – у нас все очень плохо, – вздыхает избиратель.

После президентских выборов уже надежды никакой нет

– Но надежда есть на изменения после этих выборов? – интересуемся у Артема.

– Нет. Наверное, после президентских выборов уже надежды никакой нет, – отвечает молодой житель Покровска.

«Добытчики» победы и пропавшая бабушка

На въезде в Покровск со стороны Доброполья нас встречает борд. На нем по-русски написали: «28 марта. Добудем победу! За! №1». Таких бордов мы немало встретили на пути к окружной избирательной комиссии.

Полномочия окружной избирательной комиссии не распространяются на данные борды

«По данным бордам вчера (27 марта – ред.) было обращение от одного из кандидатов в устном режиме. Но полномочия окружной избирательной комиссии не распространяются на данные борды: необходимо обращаться в правоохранительные органы, о чем мы сообщили кандидату в депутаты», – поделился информацией Виталий Барановский, руководитель окружной избирательной комиссии.

Обратил внимание на эти плакаты и Андрей Любарец, аналитик Руху Чесно. Андрей рассказал нам и о других нарушениях, которые заметил в первые часы после открытия участков.

Очевидно, это реклама за кандидата с номером один в бюллетене

«Фиксирую вещи, которые достаточно типичны: это и скрытая агитация, есть бигборды с номером один (очевидно, это реклама за кандидата с номером один в бюллетене), также есть недоснятая агитация на некоторых домах, которую недоубирали местные коммунальные службы», – описывает реалии выборов аналитик.

А еще на одном из участков мы заметили женщину в возрасте. Она пришла с сумкой, на которой была размещена фамилия претендента на парламентское кресло. Во время съемки члены комиссии посовещались негромко: мол, не отбирать же сумку у женщины почтенного возраста.

По информации Натальи Боровской, координатора Громадянської мережі ОПОРА, голосование отметилось неточно составленными списками избирателей. В частности, некоторые избиратели не находили свои фамилии, зато видели в списках людей, которые давно умерли.

Получил бюллетень за бабушку, которая значится без вести пропавшей с 2013 года

«На избирательный участок в Доброполье пришел 35-летний житель. Он получил избирательный бюллетень за себя и проголосовал за себя. А потом вроде бы снова подошел к столу и получил избирательный бюллетень за свою бабушку, которая значится без вести пропавшей с 2013 года. Глава избирательной комиссии лично пояснила мне, что он успел расписаться и в списках избирателей, и на контрольном отрывном талоне. И когда он уже проголосовал за свою бабушку и хотел вкинуть бюллетень в урну, – наблюдатели не дали ему это сделать. И тогда он разорвал этот бюллетень и выбросил его просто на пол», – сообщила координатор ОПОРЫ.

По информации ЦИК на 20.00 в округе номер 50 проголосовали 20,99 процентов избирателей.

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