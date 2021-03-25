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25 березня 2021, Київ 08:41
Донбас

Як це, бути частину життя без власної думки? Художниця Марина Барабанова про війну, яка її змінила

Художниця Марина Барабанова почала писати твори, щоб не боятися висловлювати свої думки

Вона любила і мовчала, слухала, повторювала, а потім вирішила – досить. Марина Барабанова – художниця, яка в рамках проекту War:inside out розповідає про свою війну – боротьбу з побоюваннями висловлювати свої думки. Їй вдалося подолати це: Марина почала відверто формулювати навколишньому світу свою позицію. Як такі зміни вплинули на її творчість?

Мені боляче усвідомлювати, що я усе своє життя була кимось: своєю мамою, своєю тіткою, чоловіком, мамою чоловіка. Не в сенсі ролей, що я виконувала. А в сенсі, що я говорила їхніми словами, фразами, інколи цілими реченнями. Я робила вибір, виходячи з їхніх упереджень та думок. Я була зручною і виконавчою. Смішно, бо для мене виконавчою може бути лише влада. Як це - бути більшу частину свого життя без власної думки? («А могла б сказати», Марина Барабанова).

У проекті War: inside out автори пишуть про війну – на сході України, з близькими, з оточуючим середовищем. У вас у творі «А могла б сказати» йдеться про війну з собою. Чому обрали саме цю тему?

Раніше я повністю розчинялася в людях, які були поруч, говорила їхніми словами
Марина Барабанова

Марина Барабанова: Я стикалася лише з такою війною. І вона дуже сильно впливає на мене. Мені 32 роки, але лише останні три роки я можу вільно висловлювати свою думку. Раніше я повністю розчинялася в людях, які були поруч, говорила їхніми словами. Навіть про війну на Донбасі. Спочатку моя думка відштовхувалася від того, що казав мій колишній чоловік, потім – мої батьки. Лише зараз я маю власну думку і можу, не боячись, казати, що це війна на Донбасі – і вона досі триває.

Зазвичай Марина використовує яскраві кольори у своїх роботах
Зазвичай Марина використовує яскраві кольори у своїх роботах

– Ви художниця. Що зазвичай малюєте?

– Абстракцію. Цікаво, що серед моїх 30-40 робіт лише одна – на білому фоні. Усі інші – або яскраві картини (жовтий, рожевий, зелений), або в темних кольорах (червоний чи синій).

– І текст, і картини – це прояв емоцій. Чи відчуваєте ви різницю в емоційному стані після малювання та написання тексту?

Для мене тексти – це робота над собою, а картини – задоволення
Марина Барабанова

– Напевне, після картин я більше в ейфорії. Бо йде робота саме з кольорами і фарбами. Я інколи малюю не лише пензликом, а руками, іноді використовую тканину. А тексти… Мені подобається, що при написанні я занурююся в себе і свої спогади. Таким чином можу себе аналізувати. Для мене тексти – це робота над собою, а картини – задоволення.

Перші кроки до змін зроблені, вважає Марина
Перші кроки до змін зроблені, вважає Марина

– Одна справа написати в тексті, що «я перестану мовчати», інша – діяти. Ви готові діяти?

– Не лише готова, а вже дію. Я вже говорю, що думаю. Зараз продовжую писати, працюю над рукописом. Навіть те, що у мене в майбутньому буде книга, яку я зараз пишу, картини, які я малюю, – це вже прогрес.

– Якщо порівнювати ваші картини до проекту і зараз: вони змінилися?

– Вони стали більш впевненими. Я не знаю, як це пояснити технічно, але в них стало більше глибини та переконливості в довершеності.

War:inside out – «Війна всередині і назовні» – українсько-американський літературний проєкт, покликаний показати всі грані боротьби людини: війну з собою, конфлікти в родині, оборону власної країни. 60 текстів українських і американських авторів, покликаних розповісти про біль, прийняття та розуміння. Їх писали, зокрема, і учасники бойових дій, а прочитати зможуть і за океаном.

Історії інших учасників:

Військова медик Регіна Гуманець: «Відчувала, що все те, що «перло», треба викласти на папері»

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(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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