Мать видела сына в плену на российском ТВ, жив ли он? Как привлекают внимание к пропавшим без вести на Донбассе

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Пропавшие без вести еще летом-осенью 2014 года, где они? Кто-то попал в плен, кто-то был ранен, некоторые даже появлялись в сюжетах российского телевидения. Но теперь об этих людях нет никакой информации. В Северодонецке начала работу фотовыставка, на которой представили 28 историй исчезнувших военных и гражданских. Организаторы говорят, что с помощью выставки пытаются привлечь внимание общества и к поиску пропавших без вести, и к проблемам их семей. Выставка будет работать в Северодонецком городском дворце культуры на протяжении месяца.

Наталья Карпова приехала в Северодонецк из Кривого Рога. Ее сына Олега мобилизовали в мае 2014 года. Ему тогда было 25 лет. Он воевал на Донбассе в составе 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс». Вот что рассказывал Олег матери о войне в Иловайске.

У них не было ничего: ни воды, ни еды... Когда все закончилось, не смогли перевязать раненных, потому что нечем было

«Ой, что происходило в Иловайске. Он сказал: «У них не было ничего: ни воды, ни еды. Попало туда, где лежало все, и личные вещи, и оружие: попало в дом, и его разорвало. Говорил: «Были у нас раненные. Гоняли нас по посадке. Три часа мы бегали. Потом, когда все закончилось, мы не смогли перевязать раненных, потому что нечем было… Русские, были русские, их гоняли русские. Хоть и говорят, что нет войны: они сразу сказали, что это были русские, квалифицированные русские военные», – вспоминает Наталья последний разговор с сыном.

«Я жду и надеюсь»

Одна группа вышла, а они попали в плен

Вскоре после этого разговора Олег Карпов попал в плен. Наталья говорит, что до конца не понятно, при каких обстоятельствах это произошло.

«Их блокпост оставили. У них не было приказа на выход. И они, когда уже все вышли, они 28 августа начали выходить сами. Они разделились на две группы. И, когда выходили, одна группа вышла, а они попали в плен», – делится подробностями Наталья.

Позднее мать опознала сына на этом видео, показанном в эфире российского телеканала.

Побратим Олега, вернувшийся из плена, сообщил, что их удерживал «Батя» – это позывной Павла Дремова, так называемого командира «первого казачьего полка имени Платова». 12 декабря 2015 г. автомобиль Дремова подорвали, он погиб на месте.

Я жду и жду, и надеюсь, и знаю, что он живой

Последняя информация о судьбе Олега Карпова у матери была в 2016 году. Наталья говорит, что сына удерживали то в Донецке, то в Снежном, то в Макеевке. Стоя рядом с фото сына, мама не может сдержать слез. Наталья верит, что Олег вернется: «Боль, обида, боль. Никому я не желаю, чтобы такое с их детьми было. Я жду и жду, и надеюсь, и знаю, что он живой. Только когда это будет, я не знаю».

Игрушки в обмен на папу

Елена Сугак тоже приехала из Кривого Рога. Ее сын Руслан, боец 40-го батальона, вышел из Иловайского котла. Трое суток, раненный, он шел домой, – и попал в плен. Сначала Руслан Сугак был в донецкой больнице. А в октябре его вывезли, по информации матери, на территорию России, в Ростов-на-Дону.

Единственная просьба этих детей – передать родителям, что они живы

«В 2015 году одна из мам нашего батальона позвонила мне и сообщила, что мой сын, Сугак, а еще Карпов, Золотаренко и Маркин были на полях Луганщины, выполняли какие-то работы для боевиков. Единственная просьба этих детей – передать родителям, что они живы, – рассказывает подробности Елена и добавляет: – Потом в 2017 году выходили на меня и говорили, что он находится на Луганщине. Но подтверждения та сторона не давала. Не давала потому, что наша сторона на минских переговорах не подавала на обмен».

В июне 2020 года, после так называемого «лежачего протеста» под офисом президента, Руслана Сугака включили в списки для обмена, но, по словам матери, в ОРДЛО не подтверждают, что Руслан находится у них. А дома его ждут жена и двое детей.

Денис собирал все свои мальчишечьи игрушки, чтобы отдать тому «дяде», который вернет его папу

«Денис у нас был маленький. У него была такая игрушка – ежик – в которую он собирал все свои мальчишечьи игрушки, «ценности», чтобы отдать тому «дяде», который вернет его папу», – делится Елена.

Выставка – напоминание о пропавших

И Наталья Карпова, и Елена Сугак, и другие матери пропавших без вести бойцов и волонтеров приехали в Северодонецк на открытие выставки. Она называется «Ми вас шукаємо… Ми вас чекаємо… Не забуваємо…». Выставку организовали участники общественной организации «Берегиня» при поддержке волонтеров из ОО «Группа Патриот».

Алла Макух, руководитель «Берегини», говорит, что эта выставка – напоминание обычным людям о ребятах, которых считают пленными без места пребывания или пропавшими без вести.

Каждая мама надеется, что ее сын жив. Но, даже если он погиб, – нужно четкое понимание, что это твой сын

«Мы все прекрасно понимаем, что часть из тех, которые представлены на этих фотографиях, могут быть уже погибшими. Но каждая мама надеется и верит, что ее сын жив, что он вернется. Но, даже если он погиб, – нужно четкое понимание, что это твой сын. Тогда, когда будет четкое понимание, что это твой близкий, – ты можешь его похоронить, выплакаться, и продолжать жить дальше. Но неизвестность убивает сильнее», – говорит о своей мотивации организатор выставки.

У нашей организации единственная надежда на то, что мы сможем сконтактироваться с мамами с временно оккупированных территорий

Алла Макух говорит, что ребят надо искать. Но единственная причина, по ее мнению, которая тормозит поиски, – представители оккупационных администраций не допускают на неподконтрольные Украине территории поисковые группы. А представителям международных гуманитарных организаций запрещают посещать места, где гибридные силы России удерживают заложников. Какой выход из этого тупика? Вот что предлагает Алла Макух: «У нашей организации единственная надежда на то, что мы сможем как-то сконтактироваться с мамами с временно оккупированных территорий и вместе начнем помогать и в поисках, и в передаче гуманитарной помощи ребятам и с той, и с другой стороны».

Макух говорит, что в 2017 году уже был такой обмен «гуманитаркой», но сейчас контакты утеряны. Но в «Берегине», понимая реалии жизни в оккупации, готовы сотрудничать с матерями из ОРДЛО на условиях анонимности.

Еще один аспект проблемы – социальный. По словам Аллы Макух, матери пропавших ребят не получают никакой помощи от государства. А в Кривом Роге, например, постановили выдавать таким семьям по минимальной заработной плате на каждого члена семьи.

Кабмин не дает деньги на работу комиссии по пропавшим без вести – Шлеин

В Украине координировать работу по поиску пропавших без вести должна Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Ее задания прописали в Законе Украины «Про правовой статус лиц, пропавших без вести». Эта же комиссия должна быть держателем Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На сегодня этого реестра нет, да и сама комиссия не работает: потому что государство не дает деньги. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Геннадий Шлеин, помощник главы консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

До сих пор нет финансирования секретариата, и до сих пор глава комиссии не получил удостоверение главы

«На сегодняшний день глава комиссии (Владимир Максимченко – ред.) должен был бы уже получить финансирование со стороны кабинета министров, создать секретариат, и комиссия должна уже была отрабатывать вопросы по формированию реестров. Но, на сегодняшний день в связи с тем, что есть определенное нежелание со стороны власть придержащих в кабинете министров у нас возникают вопросы из-за того, что комиссия не работает. До сих пор нет финансирования секретариата, и до сих пор глава комиссии не получил удостоверение главы», – описывает Шлеин реалии сотрудничества с чиновниками.

О негативных последствиях неработающей комиссии говорит и Константин Черников, представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей. По его информации, таким образом нарушены права членов семей пропавших без вести на расследование обстоятельств пленения, на розыск, а также на социальную защиту.

Родственники жалуются на бездеятельность комиссии. Из-за этого нарушаются права семей

«Родственники лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жалуются на бездеятельность комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести. Она, самое главное, должна обеспечить ведение реестра и создание поисковых групп. Из-за этого нарушаются права семей пропавших без вести», – уточнил Константин Черников.

Кроме Олега Карпова и Руслана Сугака, героями выставки стали: Евгений Алекса, Сергей Боднар, Руслан Золотаренко, Владимир Свирский, Александр Иванов, Виктор Калашников (волонтер), Алексей Кучер, Владимир Матлаш (волонтер), Олег Неревенько, Виталий Мицишин, Борис Мисюренко, Роман Тимошенко, Владимир Тодосиенко, Сергей Шевченко, Игорь Юрковец, Дмитрий Темник, Игорь Ткаченко, Александр Яремчук, Руслан Голик, Виталий Доценко, Юрий Карпов, Андрей Слабоус, Андрей Маркин, Роман Онищук, Юрий Гордийчук, Павел Корсун, Роман Малецкий, Игорь Шубак.

По информации офиса омбудсмена, с начала января этого года число незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО выросло и составляет 267 лиц. Из них 226 – гражданские, 37 военнослужащих и 4 бойца добробатов.

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