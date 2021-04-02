Кравчук: Росія хоче перетворити Крим у військовий плацдарм

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що часті військові навчання російської армії в анексованому Криму – це прагнення Кремля «продемонструвати свою силу». Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, відповідаючи на питання, для чого Росія проводить активну мілітаризацію Кримського півострова.

«Ну не просто ж Крим – це Україна, це Чорне море, це цілий басейн. Там Туреччина, там сходяться нитки політики, які далеко виходять за межі України. І тому Росія хоче перетворити Крим на плацдарм військовий. І тому, поставивши таке завдання, вони демонструють свою силу, вони туди завозять війська, завозять новітню зброю, щоб показати, що вони там присутні, і що у них там сильна військова база», – сказав Кравчук.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що російські війська, які перекидали в анексований Крим із російських Новоросійська і Ставрополя на навчання в березні, продовжують залишатися на півострові. Він також зазначив, що Росія стягує свої війська до кордону з Україною.

Голова американського Міноборони Ллойд Остін заявив, що США готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нинішня «ескалація з боку Росії є наймасштабнішою за останні роки», а також підкреслив, що зафіксовано системне загострення цією країною ситуації в Донецькій і Луганській областях, а також у Криму, на тлі «небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню».

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи перекидання військ до українського кордону і на територію анексованого Криму, заявив, що «Росія має право переміщувати війська в межах території країни на свій розсуд».