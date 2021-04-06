Українські військові візьмуть участь у ще двох операціях НАТО – Міноборони

Українські фахівці візьмуть участь у місії НАТО в Іраку й операції «Морський охоронець» у Середземному морі, повідомив заступник директора департаменту, начальник управління європейської та євроатлантичної інтеграції Департаменту міжнародної оборонної співпраці Міністерства оборони України Юрій Васильєв.

«Україна завжди, всі роки незалежності була так би мовити контриб’ютором у міжнародну безпеку, і ми продовжуємо, попри ту агресію, яка у нас є, свої внески в місії й операції під проводом НАТО. Наразі ми маємо фахівців, які перебувають у місії в Афганістані «Рішуча підтримка», і в силах у Косові. Але з урахуванням останніх наших пропозицій, які були сприйняті, ми зараз готуємося направити наших фахівців ще до двох операцій: це місія НАТО в Іраку й операція альянсу «Морський охоронець», – сказав Васильєв 6 квітня під час онлайн-брифінгу.

За його словами, саме українські військові, «загартовані в боях із захисту незалежності й територіальної цілісності», будуть учасниками цих операцій.

Крім того, Васильєв заявив, що з огляду на отриманий статус партнера з розширеними можливостями Україну будуть залучати до п’яти навчань НАТО, які проводитимуть на тему колективної оборони.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, а план дій щодо членства в альянсі стане справжнім сигналом для Росії.