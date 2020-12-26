2020-й став для Криму одним із найпосушливіших за останні 150 років. Ще на початку року підконтрольні Росії чиновники півострова заперечували масштаб проблеми. Але вже навесні це неможливо було приховати. Тому визнали публічно, що дефіцит води у Криму – проблема номер один для півострова. Що весь рік робила російська влада в Криму? Більше бурила свердловин, потім намагалася перекинути воду з одного водосховища в інше. Для цього спеціальні російські водопровідні війська прокладали труби на тисячі кілометрів. Але швидко стало зрозуміло, що це – переливання з пустого в порожнє. Під кінець року вже й Аксенов визнав, що продовжувати вибирати підземну воду – небезпечно. «Залишимось без сільського господарства, без нічого», – сказав підконтрольний Росії глава Криму. У російському уряді окупованого Криму повідомили, що готуються до «найгірших сценаріїв» із водопостачанням півострова. Українська влада заявила, що допоможе з водою тільки у випадку, якщо ситуація в Криму буде визнана гуманітарною катастрофою. А депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська написала лист в ООН про нібито «незаконне позбавлення кримчан прісної питної води». У новий 2021 рік Крим входить у скрутній водній ситуації. Щонайменше п’ять водосховищ уже близькі до позначки – «мертвий об’єм». Це означає, що воду вже брати не можна. Наступного року кримчанам обіцяють опріснювальні установки, і при цьому ціна за воду кардинально не зміниться. Опитані нами експерти не вірять, що ідею опріснення води реалізують. І кажуть, що Крим зараз – на порозі кардинальних рішень водної проблеми.