Обіцянки і реальність: що зробила окупаційна влада для системи охорони здоров'я Криму?

Десятки вертолітних майданчиків, нові амбулаторії та лікарні, потік медичного обладнання та сотні квартир для медпрацівників. Багато слів ‒ і дуже мало результатів. Що обіцяла окупаційна влада кримським медикам і що із запланованого у сфері охорони здоров'я реалізовано фактично. Цю тему дослідили Крим. Реалії

Поділіть на одинадцять

Восени 2019 року на офіційному сайті окупаційного міністерства охорони здоров'я Республіки Крим був оприлюднений витяг із доповіді російського Голови Республіки Крим про плани розвитку охорони здоров'я, серед яких зокрема озвучені наступні цифри: «У 2020 році за ці кошти будуть збудовані 44 та відремонтовані 18 ФАПів; збудовані 23 та відремонтовані 14 лікарських амбулаторій».

Такі показники Аксенов обіцяв кримським депутатам.

Журналістам він же місяць по тому обіцяв ще більше: «У 2020 році ми плануємо 56, навіть трохи більше, ніж було заявлено в планах, ФАПів модульних поставити та 23 нові модульні амбулаторії. Будуватиме Азнакаєвський завод... буде контракт укладений з єдиним виконавцем у цьому напрямку. Вони вже тут і роботу розпочинають з січня», ‒ розповідав Сергій Аксенов.

У середині року підконтрольні окупаційному кримському уряду медіа ще видавали оптимістичні новинні сюжети, в яких запевняли, що до кінця року в тому чи іншому районі завершаться всі роботи і відкриються в багатьох селах амбулаторії або фельдшерсько-акушерські пункти.

А наприкінці року повідомлення виявилися куди скромнішими: відкрився лише один фельдшерсько-акушерський пункт і готувалися до відкриття ще три. У результаті ‒ замість найскромніших обіцянок будівництва 44 ФАПів до кінця року виявилися збудованими в одинадцять разів менше.

Додатковими доказами, які вказують на те, що щедрі обіцянки стосовно будівництва сільських закладів охорони здоров'я виявилися не виконані, стали два розпорядження Сергія Аксенова щодо згаданого ним же рік тому Азнакаєвського заводу. Наприкінці 2020 року це підприємство визначене як єдиний підрядник з будівництва 28 модульних ФАПів і 3 амбулаторій.

Ретельний аналіз змісту таблиці фінансування програми модернізації закладів охорони здоров'я Криму в останній редакції показав цікаву тенденцію: практично в усіх без винятку випадках частина оплати за будівництво об'єктів була перенесена на наступний фінансовий рік. У 2020 році повністю були оплачені роботи з будівництва тільки двох пунктів у Чорноморському районі та лише однієї амбулаторії в селі Кормове Первомайського району.

Знайти у відкритому доступі коментарі про причини зрушення термінів реалізації програм розвитку охорони здоров'я від офіційних осіб місцевої влади не вдалося. Інформаційний запит від редакції Крим.Реалії із запитаннями про кількість збудованих і запланованих для введення в експлуатацію об'єктів міністр охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Олександр Остапенко проігнорував.

Заощадили на лікарях

Ось ще одна цитата з доповіді Аксенова кримським парламентаріям: «У найближчі два роки заплановане придбання 600 відомчих квартир для медичних працівників у всіх муніципальних утвореннях Республіки Крим». Перед журналістами глава регіону розкриває порядок цифр: «для вузьких спеціалістів будемо закуповувати близько 300 квартир у 2020 році та 300 квартир у 2021 році, відповідно 600 квартир».

Торік у лютому, за інформацією окупаційного ексміністра охорони здоров'я Ігоря Чемоданова, на ці цілі було виділено сто мільйонів рублів. Коли і скільки квартир буде закуплено на виділені гроші, чиновник не повідомив. Варто зазначити, що ринкова вартість квартир торік на півострові становила від півтора мільйона у степовій частині півострова до трьох-чотирьох мільйонів у Сімферополі. Так що виділених грошей для придбання трьохсот квартир явно було недостатньо.

Наприкінці квітня Сергій Аксенов знову розповів про роботу в цьому напрямку. Про наявність ста мільйонів він нічого не говорив, натомість згадав про 45 квартир, які були передані Криму як виконання інвесторами-забудовниками своїх соціальних зобов'язань.

«Це житло отримають зокрема й працівники кримської охорони здоров'я», ‒ написав Аксенов на своїй сторінці ВКонтакте. При цьому глава регіону не конкретизував, скільки із загальної кількості квартир будуть передані медичним працівникам і скільки службового житла із запланованої кількості вже придбано.

Нарешті, у вересні 2020 року окупаційна влада Криму визнала, що ця частина обіцянок виявилася повністю не виконана. Як повідомив Сергій Аксенов, виконання регіональної адресної інвестиційної програми надання житла медпрацівникам перенесене на наступний рік. Причиною назвали пандемію коронавірусу.

Через це регіональні інвестпрограми були скорочені, а кошти перенаправлені на соціальну підтримку населення в період пандемії нового коронавірусу, пояснив глава Криму.

А на вертольотах економити не стали

Рішення економити гроші на квартирах для лікарів виглядає дивним не тільки саме собою, але й на тлі інших пріоритетів, фінансування яких не зазнало змін. Так, наприклад, від наміру збудувати двадцять вертолітних майданчиків чиновники не відмовилися і проєктування всіх двадцяти на суму в 70 мільйонів рублів переносити на наступний рік не стали.

До слова, терміни виконання цих робіт були до кінця минулого року. Однак, станом на 28 січня цього року всі контракти з проєктування вертолітних майданчиків перебували у статусі «Виконання».

Цікавим виявився і підхід щодо оснащення автопарку кримських медиків.

З обіцяних Аксеновим 60 машин для медичних організацій, які надають первинну медичну допомогу, та центральних районних лікарень було закуплено 36 легкових машин Lada. А для служби невідкладної допомоги ‒ лише 10 «швидких».

Кому, які й коли дістануться ще 14 автомобілів з обіцяних за програмою розвитку охорони здоров'я, з'ясувати при підготовці цього матеріалу так і не вдалося.

Про службу невідкладної медичної допомоги

Ще одним оголошеним пріоритетом програми торік стала установка підстанцій швидкої допомоги. Загалом до кінця минулого року очікувалася поява 32 нових модульних підстанцій. Однак, з огляду на зміст плану заходів за програмою модернізації закладів охорони здоров'я Криму, оплаченими в повному обсязі виявилися тільки 3 підстанції ‒ в Красноперекопську, Джанкої та Кіровському.

Фінансування будівництва інших перенесене на наступний рік.

Відомостей про відкриття хоча б однієї нової модульної підстанції торік на території Криму у відкритих джерелах знайти не вдалося.

І так щодо більшості цифр, котрі стосуються програми розвитку охорони здоров'я й неодноразово озвучувалися як чиновниками, так і пропагандистськими медіа. Заяв про плани й наміри надзвичайно багато, а відомостей про суттєві результати практично в жодному з напрямів немає.

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