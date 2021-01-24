Буріння свердловин та нові водогони у Криму: чому висихає район, із якого подають воду для Сімферополя?

Геннадій Кравченко

Із середини жовтня 2020 року в Білогірському районі запровадили подачу води за графіком. Перед цим із Білогірського і Тайганського водосховищ викачали майже всю воду для подачі до Сімферополя, а річка Біюк-Карасу пересохла. За весь посушливий період у Білогірському районі не було пробурено жодної свердловини, але водночас нові свердловини бурять на Бештерек-Зуйському водозаборі та будують звідти трубопровід до столиці Криму.

Багатий водою район

Білогірський район Криму, як правило, від відсутності води не страждав. Два водосховища – Тайганське і Білогірське, проєктні обсяги яких 13,8 і 23,3 мільйона кубометрів води відповідно, забезпечували водою також частину Східного Криму.

Для Білогірського району з його населенням приблизно у 60,5 тисяч людей, цієї води цілком вистачало.

Білогірське водосховище наповнює річка Біюк-Карасу, яка колись дала стара назва місту – Карасубазар. Тайганське водосховище поповнюється водою з Білогірського через спеціальне перепускне спорудження.

У листопаді 2019 року в Криму заявили, що Білогірське водосховище наповнене всього на 15% – це 3,5 мільйона кубометрів води.

Взимку і навесні 2020-го опадів майже не було, і до літа водна криза охопила насамперед Сімферопольський і Бахчисарайський райони.

Наприкінці червня річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися в струмки. Обидві річки беруть свій початок на найбільшому гірському плато в Криму – Карабі-Яйлі. У Білогірську Танасу впадає в Біюк-Карасу.

Врятувати Сімферополь

Водночас у червні, у російської окупаційної влади Криму виникла ідея перекидати воду з Тайганського і Білогірського водосховищ для постачання Сімферополя.

«Повністю закрити потребу стане можливо після затвердження заходів з перекидання води з Тайганського водосховища потужністю в 60 тисяч кубометрів води на добу», – написав тоді в Facebook російський глава Криму Сергій Аксенов.

Сьогодні Тайганське водосховище – це просто маленька калюжа

Кримський бізнесмен Олег Зубков в ефірі Радіо Крим.Реалії так прокоментував цю ідею: «Я живу і працюю вже понад 10 років на березі Тайганського водосховища і прекрасно знаю його стан. Сьогодні Тайганське водосховище – це просто маленька калюжа. Не те, що напоїти Крим – східний, західний, центральний – але і прилеглі села немає можливості».

«Там дамба розсихається, руйнується. Там немає води. Там доловлюють рибалки в калюжі останню рибу. Ну, ми, кримчани, бачимо, в якому стані Сімферопольське водосховище сьогодні – від нього залишилася двадцята частина, напевно. Те ж саме і тут (в Тайганському водосховищі – КР). Нещасні півтора-два мільйони кубометрів. Сухий залишок, який зібрати неможливо. Він уже не тече самопливом через дамбу – це просто калюжа, яка випаровується. Про які великі обсяги, про які десятки мільйонів кубометрів може йтися – мені не зрозуміло», – резюмував кримський бізнесмен.

Однак російські військові проклали трубопровід від Білогірська до Сімферополя та 10 серпня 2020 року під звуки оркестру урочисто пустили ним воду. Уже через два тижні Білогірське водосховище стало сильно заболочуватися, ставши невеликими озерцями води.

Ситуація із водопостачанням столиці Криму ставала все критичнішою. З 24 серпня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах були запроваджені графіки подачі води.

Із 7 вересня запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень. А 8 вересня підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. Зі ставка, що утворився, військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

На початку зими російська влада Криму повідомила, що з 15 грудня завершує перепомпування води з Тайганського і Білогірського водосховищ в Сімферопольське. Пізніше заступник міністра оборони Росії, генерал армії Дмитро Булгаков стверджував, що з водойм Білогірського району трубопроводом у Сімферопольське водосховище поставили понад шість мільйонів тонн води.

Зневоднення

Набагато раніше цього часу, наприкінці вересня, повністю висохла річка Танасу – права притока річки Біюк-Карасу. Також у селі Кирпичне Білогірського району вперше за багато років повністю висох ставок, який служив водопоєм для худоби та місцем риболовлі для місцевих жителів.

Ситуація із водопостачанням у районі, з якого продовжували викачувати воду для Сімферополя, стала стрімко погіршуватися. 14 жовтня російська адміністрація Білогірського району повідомила, що відбулося значне зниження дебету на водозаборі «Істок», у зв'язку з чим у місті з робочим тиском вода подаватиметься з 5:30 до 9:00 і з 17:00 до 23:00. В інший час тиск у водопровідній мережі знижуватиметься.

У селах району склалася ще гірша ситуація. Воду подають за годинами у 28-ми селах, в деяких через день, через два і навіть через чотири дні – графік розбитий вулицями. Підвіз води організований у селах Багате і Зеленогірське. У більшості сіл вичерпалися джерела і зникла вода в колодязях.

Бездіяльність влади

Про те, що робила влади Криму і Білогірського району для попередження та розв'язання ситуації, що склалася, можна простежити за офіційними документами.

Так, у розділі «Нормативні правові документи адміністрації Білогірського району» за період із весни минулого року і по теперішній час немає жодної постанови чи розпорядження, присвячених водній проблемі.

На російському сайті держзакупівель за той же час проведені десятки тендерів на буріння свердловин у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Замовники – кримські держпідприємства «Вода Криму» і «Кримгеологія». І жодної нової свердловини не пробурено в Білогірському районі.

Вартість робіт із буріння пошукової свердловини, до речі, становить приблизно мільйон рублів. Це невеликі гроші в порівнянні з виділеними Москвою десятками мільярдів рублів. Кілька свердловин цілком могли б розв'язати проблеми Білогірського району в нинішній посушливий період.

Тим часом повним ходом триває будівництво водоводу від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. Про це на початку грудня розповів міністр будівництва та архітектури російського уряду Криму Михайло Храмов.

«Ми зараз активно будуємо водовід від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. Плануємо робочий пуск води 18 квітня наступного року. Протяжність цього водоводу – 21 кілометр, діаметр – 500 міліметрів, у дві нитки. Також у цей об'єкт входить помпова станція та облаштування самого водозабору», – сказав Храмов.

За його словами, «Кримгеологія» бурить п'ять додаткових свердловин на цьому водозаборі плюс до трьох уже наявних.

З цієї води Білогірському району, на території якого розташований Бештерек-Зуйський водозабір, не дістанеться нічого.

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