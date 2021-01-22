Віртуальний ланцюг єднання Київ-Сімферополь наближається до Криму (+фото)

Віртуальний ланцюг єднання українців Київ-Сімферополь 22 січня, у День Соборності України, наближається до адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю. Про це повідомляє сайт ініціативи «Ланцюг Соборності».

Створення ланцюга почалося 21 січня. Він збудований з аватарок учасників, які одна за одною стають на карті від Києва до Сімферополя. Щоб приєднатися до акції, потрібно авторизуватися на сайті «Ланцюг Соборності».

Ланцюг 5 разів символічно перетинає Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, в Черкасах, Кременчуці, Дніпрі та Запоріжжі.

День Соборності України – державне свято, що відзначається 22 січня в день проголошення у 1919 році Акта возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року це свято не відзначають на півострові, проте біля пам'ятника ім. Т. Шевченку в Сімферополі регулярно з'являються квіти, прикрашені українською символікою.