Ізраїльська асоціація акторів «Маген», що базується в Тель-Авіві, звернулася до російського режисера Микити Михалкова, а також до Гільдії акторів Росії з проханням «запобігти пропаганді анексії Криму і припинити порушувати закони України». Відкритий лист опубліковано на їхньому офіційному сайті.

«Відомо, що багато членів Гільдії акторів відвідують Крим як туристи або для трудової діяльності, при цьому порушують закони України і міжнародне право, пропагують анексію півострова, допомагають окупаційній владі порушувати територіальну цінність України, також члени гільдії працюють на території України без робочої візи. Ми всі прекрасно розуміємо, що Крим – це Україна! Ми просимо вас зробити все можливе, щоб запобігти порушенню законів міжнародного права і провести роз'яснювальні роботи з акторами гільдії та/або друзями гільдії акторів, тільки разом ми зможемо боротися з агресорами анексії Криму», – йдеться у тексті листа.

Асоціація акторів опублікувала список імен членів Гільдії та артистів естради, які вже відвідували Крим і які планують приїхати на півострів з гастролями в 2021 році.

Микита Михалков і Гільдія акторів Росії поки не коментували цю заяву.