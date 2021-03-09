У Севастополі до пам’ятника Шевченку приносили букети в кольорах українського прапора

9 березня активісти Українського національно-культурного товариства Севастополя в окупованому Росією Криму і місцеві жителі поклали квіти до міського пам’ятника українському письменнику і художнику Тарасові Шевченку, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У центрі на постаменті поклали жовтий букет, перев’язаний блакитною стрічкою – у кольорах українського прапора. В основному, до пам’ятника покладали жовті й сині квіти – іриси, нарциси, гіацинти, мімозу, троянди, тюльпани.

Жителі Севастополя приходили вшанувати пам’ять Шевченка за власною ініціативою, дотримуючись коронавірусних обмежень.

Пам’ятник Тарасові Шевченку встановлений у сквері перед Гагарінською районною адміністрацією недалеко від берега моря.

В Україні 9 березня відзначають 207-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні в однойменному парку в Києві пройшла акція солідарності з окупованим Кримом.