У Києві провели акцію солідарності з Кримом

У Києві в парку імені Тараса Шевченка 9 березня провели акцію солідарності з Кримом.
На акції зі словами підтримки до жителів анексованого Росією Криму звернулися звільнені політичні в’язні, кримські журналісти і громадські діячі, правозахисники.
Учасники акції тримали в руках плакати, прапори України, кримськотатарський прапор, портрети політв’язнів. Кримчанин Володимир Балух закликав усіх українців не залишатися осторонь і стати разом із кримчанами у боротьбі за повернення півострова.
Організатори заходу: Кримська правозахисна група, ZMINA, Центр громадянської освіти «Альменда», Будинок прав людини «Крим», ГО «КримSOS», Центр громадянських свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», ГО «Євромайдан-Крим», Регіональний центр прав людини, Кримськотатарський ресурсний центр, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Крайова рада українців Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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