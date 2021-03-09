Прокуратура АРК заявила про 270 кримінальних проваджень за порушення в Криму з 2014 року

За більш ніж 400 фактів порушень в окупованому Криму, які сталися з 2014 року, розглядається 270 кримінальних проваджень, повідомила 9 березня пресслужба прокуратури АРК.
За повідомленням, зокрема, в ході досудового розслідування подій 9 березня 2014 року про переслідування учасників руху «Євромайдан Крим», «встановлено причетність чотирьох осіб, яким повідомлено про підозри в порушенні законів і звичаїв війни» (ст. 438 Кримінального кодексу України).
У відомстві уточнили, що йдеться про «порушення права на життя і здоров’я, насильницькі зникнення, позбавлення волі, викрадення людей, тортури і нелюдське поводження на території Кримського півострова з моменту його окупації».
«У переважній більшості кримінальних проваджень досудовим розслідуванням встановлено причетність до скоєння вказаних злочинів представників держави-окупанта і його окупаційної адміністрації. Одним з яскравих прикладів беззаконня, що панує на півострові вже сім років, стали події 9 березня 2014 року, коли на Сімферопольському залізничному вокзалі пособники держави-окупанта викрали і піддавали тортурам і жорстокому поводженню координаторів і учасників руху «Євромайдан Крим», які мирним шляхом протистояли спробі Росії окупувати територію півострова», – сказано в повідомленні.
Імена і прізвища підозрюваних не вказуються.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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