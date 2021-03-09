Прокуратура АРК заявила про 270 кримінальних проваджень за порушення в Криму з 2014 року

За більш ніж 400 фактів порушень в окупованому Криму, які сталися з 2014 року, розглядається 270 кримінальних проваджень, повідомила 9 березня пресслужба прокуратури АРК.

За повідомленням, зокрема, в ході досудового розслідування подій 9 березня 2014 року про переслідування учасників руху «Євромайдан Крим», «встановлено причетність чотирьох осіб, яким повідомлено про підозри в порушенні законів і звичаїв війни» (ст. 438 Кримінального кодексу України).

У відомстві уточнили, що йдеться про «порушення права на життя і здоров’я, насильницькі зникнення, позбавлення волі, викрадення людей, тортури і нелюдське поводження на території Кримського півострова з моменту його окупації».

«У переважній більшості кримінальних проваджень досудовим розслідуванням встановлено причетність до скоєння вказаних злочинів представників держави-окупанта і його окупаційної адміністрації. Одним з яскравих прикладів беззаконня, що панує на півострові вже сім років, стали події 9 березня 2014 року, коли на Сімферопольському залізничному вокзалі пособники держави-окупанта викрали і піддавали тортурам і жорстокому поводженню координаторів і учасників руху «Євромайдан Крим», які мирним шляхом протистояли спробі Росії окупувати територію півострова», – сказано в повідомленні.

Імена і прізвища підозрюваних не вказуються.

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