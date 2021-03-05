Постпред президента України в Криму відзначив кримських українців

Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич вручив подяки кримським українцям за спротив окупації і подальшу боротьбу за Крим, повідомила пресслужба представництва.
«Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич у привітальній промові подякував кожному, хто чинив спротив окупації і продовжує боротися за Крим і територіальну цілісність України, відстоює її суверенітет сьогодні. Серед відзначених подяками військовослужбовці і добровольці, представники громадських правозахисних організацій та діячі культури», – йдеться в повідомленні.
Нагородами відзначено Сергія Вікарчука, Віктора Мержвинського, Олександра Кравченка, Степана Циріля, Олексія Носаненка, Артема Артюхова, Юрія Лошака, Дмитра Тюніна, Дмитра Гутмана, Олексія Полякова, Володимира Рахімова, Павла Коровяковского, Станіслава Пациківського, Бориса Рябуху, Рустема Скибіна, Людмилу Шевченко, Тетяну Печончик та Олександру Дворецьку.
Грамоти Представництва президента України в АР Крим також отримали «Кримський дім» і Військово-патріотичне об’єднання кримськотатарських учасників бойових дій «Qırım Ğazi».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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