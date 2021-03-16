МЗС Польщі у річницю російського «референдуму» в Криму закликало Москву зупинити порушення прав людини

Міністерство закордонних справ Польщі закликало Росію зупинити порушення прав людини в анексованому нею Криму. Про це йдеться в заяві відомства, оприлюдненій 16 березня.

«Принципово засуджуємо чергові випадки порушення прав людини на нелегально окупованих Російською Федерацією теренах Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, особливо переслідування кримських татар», – йдеться в заяві.

МЗС Польщі закликає «Росію до беззастережного дотримання прав людини і забезпечення етнічним і релігійним меншинам права плекати власну тотожність і культурну спадщину».

«Чекаємо також, у відповідності до резолюції Генеральної асамблеї ООН № 75/192 від 16 грудня 2020 р., забезпечення необмеженого доступу на терени окупованого півострова міжнародних організацій, які займаються дотриманням прав людини», – наголошує польське зовнішньополітичне відомство.

У МЗС Польщі заявили, що «нелегальна анексія Криму і міста Севастополь Росією є серйозною загрозою стабілізації й безпеці Європи».

Сім років тому, 16 березня 2014 року, в Криму і Севастополі пройшов так званий «референдум» про статус півострова, за підсумками якого Росія незаконно анексувала Крим. Голосуванню передувала поява на півострові російських військових, затримання і викрадення проукраїнських активістів.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.