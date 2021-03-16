«Повернути Україні українське» – Зеленський у річницю російського «референдуму» в Криму

Влада України докладає зусиль для повернення контролю над окупованим Росією Кримом, заявив 16 березня президент Володимир Зеленський.
«Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об’єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. #CrimeaIsUkraine», – написав глава держави у твітері.
Сім років тому, 16 березня 2014 року, в Криму і Севастополі пройшов так званий «референдум» про статус півострова, за підсумками якого Росія незаконно анексувала Крим. Голосуванню передувала поява на півострові російських військових, затримання і викрадення проукраїнських активістів.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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