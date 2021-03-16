В Україні їх підозрюють у фінансуванні тероризму, у Криму – в них вілла на узбережжі, а в Росії – кум Володимир Путін. Ідеться про подружжя Оксани Марченко та Віктора Медведчука. Як народний депутат України та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію та як купили кримський пляж – дивіться у сюжеті Крим.Реалії.