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16 березня 2021, Київ 08:20
Відео

Пляж Марченко у Криму зняли з дрону (відео)

Пляж Марченко у Криму зняли з дрону (відео)
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Пляж Марченко у Криму зняли з дрону (відео)

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Як народний депутат України та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію та як купили кримський пляж – дивіться у сюжеті Крим.Реалії.

В Україні їх підозрюють у фінансуванні тероризму, у Криму – в них вілла на узбережжі, а в Росії – кум Володимир Путін. Ідеться про подружжя Оксани Марченко та Віктора Медведчука. Як народний депутат України та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію та як купили кримський пляж – дивіться у сюжеті Крим.Реалії.

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