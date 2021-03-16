Уряд затвердить план заходів із деокупації Криму, МЗС відповідає за міжнародну частину – Кулеба

Кабінет міністрів розробить детальний план із втілення стратегії деокупації Криму, яку затвердила Рада національної безпеки і оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 березня на спільній пресконференції зі словенським колегою Анже Логаром.

Кулеба назвав схвалення цієї стратегії «величезним кроком вперед»

«З 2014 року в Україні не було жодного документа, який би комплексно зводив всі кроки й підходи, необхідні для деокупації Криму. На виконання стратегії уряд затвердить детальний план заходів про те, що конкретно буде робитися. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика, другий – це те, що треба зробити в зовнішній політиці. І за міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ», – розповів він.

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Голова МЗС додав, що ключовою частиною цієї роботи є запуск Кримської платформи.

«Я вважаю, що сім років після початку незаконної окупації Криму Російською Федерацією, після всіх тих системних порушень прав людини, які вчинила Росія на окупованих територіях, це не лише політично і юридично, але й морально правильно – підтримати Кримську платформу. І та нервова, а місцями навіть істерична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху», – зазначив Кулеба.

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11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив про розробку «першого фундаментального документа з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, що дає чіткі вказівки про те, яким способом ми будемо рухатися по питанню деокупації Криму».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.