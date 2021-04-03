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03 квітня 2021, Київ 13:59
Новини | Коронавірус

МОЗ: рівень госпіталізації хворих на COVID-19 не перевищений лише у трьох областях

Встановлений рівень у 60 пацієнтів на 100 тисяч населення не перевищили у Кіровоградській (42,8), Луганській (49,7) та Херсонській областях (45,5)

Станом на 3 квітня, лише у трьох областях України не перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Встановлений рівень у 60 пацієнтів на 100 тисяч населення не перевищили у Кіровоградській (42,8), Луганській (49,7) та Херсонській областях (45,5).

Найвищий рівень госпіталізації у Києві (114,4) та Хмельницькій (128,1), Житомирській (115,5), Вінницькій (110,9) та Миколаївській (109,5) областях.

Наразі у «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 регіонів: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. У «жовтій» – лише Херсонська, решта – у «помаранчевій».

Минулої доби, 2 квітня, в Україні виявили найбільшу від початку пандемії кількість хворих на COVID-19 за добу – 20 341.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,7 мільйона людей, з них понад 34 тисячі людей померли.

На Житомирщині зростає кількість хворих на COVID-19 – відеорепортаж із лікарні
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На Житомирщині зростає кількість хворих на COVID-19 – відеорепортаж із лікарні

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