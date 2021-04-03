В Україні виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19 – понад 20 тисяч

Минулої доби, 2 квітня, в Україні виявили найбільшу від початку пандемії кількість хворих на COVID-19 за добу – 20 341, зокрема 809 дітей та 473 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 5 186 хворих, одужали – 9 166, померли 396 пацієнтів.

За даними МОЗ, за добу тестували понад 128 тисяч людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу виявили у Києві (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,7 мільйона людей, з них понад 34 тисячі людей померли.