На Донбасі за добу загинули двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 5 квітня загинули двоє українських військових. Як ідеться в повідомленні штабу ООС, «унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям».

Всього в штабі нарахували з боку російських гібридних сил сім порушень режиму припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» ще не подавали актуальної інформації про бойові дії 5 квітня.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у шести порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.