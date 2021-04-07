Екстрена зустріч ТКГ: сторони підтвердили прихильність режиму припинення вогню – ОБСЄ

Під час екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі 7 квітня сторони підтвердили свою прихильність режиму припинення вогню, повідомила за підсумками засідання, що пройшло в режимі відеоконференції, спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ Гайді Ґрау.

«Позачергове засідання ТКГ було присвячене обговоренню загальної безпекової ситуації в зоні конфлікту і питанням ефективного впровадження заходів щодо посилення режиму припинення вогню на тлі зростаючої кількості порушень і постійної інформаційної війни в медіапросторі. Під час зустрічі учасники підтвердили свою прихильність режиму припинення вогню. Обговорення продовжуватимуться на черговому засіданні ТКГ, яке відбудеться через тиждень», – повідомили у пресслужбі ОБСЄ.

В українській делегації в ТКГ повідомили, що за підсумками зустрічі, яку проводили за ініціативою України, сторони підтвердили:

готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню і виконання домовленостей від 22 липня 2020 року,

що не залишилося жодних додаткових умов для цього.

«Спільної заяви по факту, яку запропонував координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ Посол пан Х.Чевік, та на користь ухвалення якої висловилася українська сторона, не прийняли. Російська сторона зажадала внести додаткові корективи у текст підсумкової заяви, які, на нашу думку, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі», – повідомили в українській делегації.

Наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі та посилення військової присутності Росії біля українського кордону.