Військовий поранений внаслідок обстрілу на Донбасі – ОТУ «Схід»

Внаслідок обстрілу з мінометів, здійсненого підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, 7 квітня поранений український військовий, повідомило оперативно-тактичного угруповання «Схід», у районі відповідальності якого зафіксували обстріл.

«У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Росії повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться в повідомленні.

7 квітня відбулося екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо загострення на Донбасі. Як повідомили в ОБСЄ і в українській делегації у ТКГ, сторони заявили про готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню на Донбасі і виконання домовленостей, досягнутих у липні 2020 року.

Водночас, за даними української сторони, спільної заяви за підсумками засідання не ухвалили, бо російська сторона «зажадала внести додаткові корективи» у текст, які, на думку української сторони, «мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі».

Наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Останнім часом вона постійно порушується, через що зазнають втрат Збройні сили України. Зокрема, на Донбасі за добу 6 квітня загинули двоє українських військових.