Кравчук назвав країну, куди з Мінська можуть перенести засідання ТКГ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі після завершення карантину можуть бути перенесені з Білорусі до Польщі.

«Я думаю, якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально», – сказав Кравчук 6 квітня в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він допустив варіант, що переговори будуть проходити в країні, яка раніше не належала до соцтабору.

«Таких країн дуже багато. Це повинна бути нейтральна країна, демократична, в жодному разі не Білорусь, тому що вона вустами Лукашенка каже, я б сказав, непристойні речі щодо України. Вона під каблуком Росії, вона недемократична країна, яка душить мітингувальників. У такій країні мати майданчик для переговорів – про це навіть незручно говорити. Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ – я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади», – сказав Кравчук.

Раніше віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV заявив, що після завершення карантину українська делегація не відвідуватиме Мінськ для безпосередніх переговорів ТКГ, і потрібно буде шукати нову країну для переговорів.

Через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, засідання ТКГ і підгруп у рамках Мінського переговорного процесу від минулого року відбуваються в режимі відеоконференцій.