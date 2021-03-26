МВС Білорусі заявило про затримання в День Волі понад 200 людей

МВС Білорусі повідомило про понад 200 затриманих по всій країні «за порушення законодавства про масові заходи» під час святкування Дня Волі.

За даними правозахисного центру «Весна», тільки в Мінську напередодні були затримані 110 людей. Крім того, за повідомленням центру, щонайменше 62 людей затримали в 21 місті країни.

Білоруська асоціація журналістів повідомила, що в Мінську затримали журналіста російського «Комерсанта» Кирила Кривошеєва і фотографа «Известий» Павла Волкова, а також фотографа Марію Тихонову. Пізніше «Комерсант» повідомив, що Волкова і Кривошеєва відпустили.

Центр Мінська напередодні перед акцією заздалегідь заблокувала міліція. В інших містах люди збиралися невеликими групами на подвір’ях. Багато активістів були затримані превентивно, в тому числі напередодні свята.

Акції солідарності з білорусами відбулися в Гамбурзі, Відні, Варшаві, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах.

День Волі день пов’язаний із проголошенням у 1918 році незалежності Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менш як рік. Її офіційним символом був біло-червоно-білий прапор, який зараз використовують учасники протестів.

Від серпня 2020 року в Мінську та інших великих білоруських містах тривають протести через оголошені результати президентських виборів. За офіційними даними, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають нового, вільного голосування.

Кілька країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США і Канада не визнали легітимність Лукашенка, запровадили санкції проти білоруської влади і закликали до нових виборів.

Рада ООН з прав людини схвалила створення групи з розслідування подій після президентських виборів.