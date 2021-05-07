Минула доба на Донбасі: двоє військових загинули, один – поранений

Двоє українських військових загинули, один поранений і перебуває у тяжкому стані внаслідок обстрілів, які підтримувані Росією бойовики здійснили на Донбасі минулої доби, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Загалом, за даними військових, 6 травня бойовики здійснили 16 порушень режиму припинення вогню: неподалік Луганського, Новгородського, Південного, Пищевика, Шумів, Талаківки, Новотошківського, Зайцева, Новотроїцього, Пісків.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 7 травня зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, зокрема поблизу населеного пункту Південне бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, додали в штабі ООС. Про втрати серед військових від початку доби 7 травня у пресцентрі ООС не повідомляють.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 7 травня не дають, напередодні вони звинувачували українських військових в обстрілах околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у сімох обстрілах за минулу добу.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.