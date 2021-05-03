Єнін розповів подробиці повернення коштів оточення Януковича

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів подробиці повернення державі коштів оточення колишнього президента Віктора Януковича.
Єнін, який із 2016 по 2019 роки був заступником генерального прокурора України з міжнародно-правового співробітництва, розповів про деякі обставини цієї спецконфіскації в ефірі телеканалу «Дом».
«Я брав активну участь у тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 мільярда доларів. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 мільярда доларів готівкою і близько 200 мільйонів доларів цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України… Ми вперше в історії двосторонніх відносин зі США повернули 600 тисяч доларів з американської землі», – розповів Єнін.
Він нагадав, що мова йде, за його словами, про злочинну організацію часів Януковича, «коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало перш за все той же Донбас».
«Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні «відмивальні» центри», – сказав заступник міністра.
Єнін додав, що робота щодо повернення активів Януковича й його оточення триває.
Ідеться про одну з найгучніших справ про спецконфіскацію коштів компаній, пов’язаних із оточенням Януковича на загальну суму приблизно в 1,5 мільярда доларів, вирок у якій виніс Краматорський міський суд у березні 2017 року.
При цьому в повідомленнях на цю тему нерідко навіть офіційно говорили про «кошти Януковича», що давало приводи адвокатам колишнього президента наголошувати, що кошти, які потрапили під спецконфіскацію, формально не належали самому Януковичеві.
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