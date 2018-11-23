Генпрокуратура відреагувала на позов активістів до ЄСПЛ у справі конфіскації «грошей Януковича»

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін розкритикував позов активістів «Центру протидії корупції» до Європейського суду з прав людини в справі про засекречення вироку українського суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента України Віктора Януковича.

Він заявив, що Еґмонтська група у вересні визнала фінансове розслідування українського Держфінмоніторингу щодо злочинів часів Януковича найкращим розслідуванням у світі.

«Але у вітчизняних активістів відсутні авторитети – вони гордо йдуть до ЄСПЛ оскаржувати рішення ГПУ щодо засекречення цього вироку суду. Чи сприяє подібний крок піднесенню іміджу України на міжнародній арені? Чи дивує те, що дії активістів на 100% вписуються в канву інтересів «овоча»? Про що взагалі йдеться – корисних ідіотів чи цинічну державну зраду або сприяння злочинній організації?» – пише Єнін у Facebook.

21 листопада громадська організація «Центр протидії корупції» заявила, що ЄСПЛ розгляне справу засекречення вироку суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента України Віктора Януковича у відповідь на її звернення.

У квітні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Це рішення досі не оприлюднили.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.