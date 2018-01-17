«У злочинців не вийде повернути гроші» – Луценко про спецконфіскацію

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відвітував на комітеті з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради про деталі спецконфіскації. Він обурений розголосом навколо розслідування катарської телекомпанії «Аль-Джазіра» і назвав тих, хто ставить під сумнів повернення «злочинних грошей», «клубом любителів Януковича». Луценко розповів, як перевіряли законність брокерської роботи компанії ICU, засновницею якої була досі формально чинна голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. І прокоментував, чи є ризик, що з часом офшорні компанії відсудять назад конфісковані в них кошти: «У злочинців не вийде повернути гроші».

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Після гучного розголосу навколо «злитого» арабським медіа «Аль-Джазіра» нібито рішення Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів генеральний прокурор Юрій Луценко вирішив «пролити світло» на деякі білі плями.

Засекречене рішення суду

По-перше, Генпрокуратура досі не коментує: чи справжній документ опублікували журналісти. Рішення Краматорського суду поки залишиться засекреченим, і на це є кілька причин, каже Луценко.

Слідство в десятках справ організованого злочинного угруповання Януковича триває. І якщо розсекретити документ, де прописуються усі фігуранти та сумнівні 500 підприємств, докази щодо них буде складніше зібрати, пояснив генпрокурор.

«Якщо умовний Сидоренко, який співпрацював з Януковичем, …буде знати, що саме його підприємство є в цьому переліку, звичайно, він буде оберігатися від прослуховування, зняття його телекомунікацій тощо набагато більше, ніж коли він цього не знає», – пояснив він.

Окрім того, оприлюднення рішення суду поставило би життя тих, хто співпрацює зі слідством, під загрозу, додає Луценко.

30 вироків

По-перше, не можна стверджувати, що за розкрадання так званих «грошей Януковича» ніхто не покараний, сказав генпрокурор. Є 30 вироків щодо 30 учасників злочинної схеми розкрадання.

«Від керівників маленьких підприємств до першого заступника міністра економіки – всі вони засуджені», – сказав Луценко.

Щоправда, він не зміг детальніше розповісти, хто ці 30 і як їх покарано. Луценко додав лише, що згаданий заступник міністра отримав три роки умовно.

Роль заснованої Гонтарєвою ICU

«Радикальною брехнею» назвав він закиди, що, мовляв, Генпрокуратура свідомо ігнорує роль компанії ICU як брокера при закупівлі маріонетковими компаніями облігацій на вкрадені в держави гроші наприкінці 2013 року.

Те, що ICU свого часу заснувала Валерія Гонтарєва, яка потім вийшла зі складу керівництва і продала свою частку, на справу не впливає, каже він.

«Вони навіть не оформляли введення коштів. Вони оформляли лише купівлю за кошти, розміщені на рахунках «Ощадбанку» та інших банків, в емітовані Україною цінні папери. При цьому отримали встановлену законом маржу», – каже генпрокурор.

Луценко також зазначив, що прокуратура вивчала роль в цьому ICU та банківських працівників, які перекидали гроші. Зокрема, слідство допитало працівників Нацбанку, «Ощадбанку» та компанії Гонтарєвої.

«Після цього ще навесні минулого року ми замовили перевірку дій ICU з боку уповноваженого органу Верховної ради – у Державної комісії з цінних паперів. І ця перевірка була проведена, за її результатами з’ясовано, що в діях брокерів нема порушень чинного законодавства. Матеріали перевірки направили до експертної установи, яка єдина може нам дати об’єктивну відповідь, чи було в діях брокера чи працівників банку порушення чинного законодавства при оформленні угод купівлі ОВДП за брудні кошти», – розповів Луценко.

Тож Генпрокуратура очікує на результати цієї чергової експертизи ICU. За її результатами вирішуватиметься: закривати епізод щодо відповідальності працівників банків та брокерської компанії або висувати підозру чи обвинувачення.

Гроші доведеться повертати?

Чи є ризик, що після такої непростої процедури спецконфіскації Україні доведеться повертати колишнім власникам «грошей Януковича» кошти, які вже розподілили в держбюджеті?

«Повернути гроші у злочинців не вийде з однієї простої причини. Чинний закон передбачає, що розгляд питання про затвердження угод члена злочинної організації, який дає свідчення на вище керівництво ОЗУ та сплачує певну компенсацію до державного бюджету за свої дії, розглядається лише у складі прокурора, того, хто укладає угоду, та його адвокатів», – каже Луценко.

Дійсно, власники компаній, які відмивали їх, можуть звертатись щодо цього до міжнародних судів, проте їхні шанси сумнівні, додає генпрокурор.

«Це право гарантоване Конституцією, і ми його свято дотримуємось. Проте, наприклад, європейський суд у цій ситуації навряд чи підійде цим діячам. Бо всі процедури українського законодавства були суворо дотримані при винесенні рішення суду», – каже Луценко.

І навіть якщо офшорну компанію, на рахунках якої є арештовані гроші, перепродали, – її новий власник нічого не зможе зробити з цим, додав генпрокурор.

«Чи можуть знайти якийсь заморський суд, який поставить це під сумнів? Сподіваюсь, що ні. Але навіть якщо знайдуть, то ми живемо в Україні, і є учасниками європейської конвенції», – говорить Луценко, ймовірно, маючи на увазі Конвенцію Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, конфіскацію доходів від злочинної діяльності і фінансування тероризму.

Що «у сухому залишку»?

Навіть якщо генеральний прокурор не відповів на всі запитання громадськості, все ж добре, що він відреагував на резонанс і прийшов до депутатів прозвітувати – так вважає виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин. Скажімо, за часів, коли відомство очолювали Віталій Ярема чи Віктор Пшонка, такого не було, додає експерт.

«У сухому залишку: прокуратура прозвітувала, функції парламентського контролю задіяні, було звернення до контролюючих органів стосовно всіх учасників процесу переводу активів, опосередковано визнано, що за змістом рішення відповідає дійсності. Його де-факто цитував генпрокурор. І ми отримали гарантію від генпрокурора, що наша позиція в міжнародних судах захищена. Все інше – емоції», – каже Юрчишин.

Найімовірніше, представники українських та офшорних компаній, у яких конфіскували гроші, все ж дійдуть до міжнародних судів, прогнозує експерт. І до цього треба бути готовими.

«І тут дуже важливо знизити градус політизації, щоб не дати опонентам можливість, власне, говорити, що це були не правові, а політичні рішення. На жаль, прокуратура робить у цьому «ведмежу послугу», розкачуючи тему зради і тиску на правоохоронні органи», – говорить Юрчишин.

Тим часом Луценко анонсував нову спецконфіскацію. Найближчим часом до бюджету надійдуть 110 мільйонів доларів, а далі – ще більше, сказав генпрокурор.