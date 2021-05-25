На Донбасі від 2017 року було 380 нападів на водну інфраструктуру – ЮНІСЕФ

У зоні конфлікту на сході Україні, де близько 3,2 мільйона людей потребують води і санітарних послуг, з 2017 року було зафіксовано 380 нападів на водну інфраструктуру, чотири з них сталися від початку 2021 року. Про це йдеться в звіті ЮНІСЕФ, в якому висвітлюється ситуація з доступом до води у дев’яти країнах, де тривають конфлікти і насильство, і в яких 48 мільйонів людей, зокрема діти, потребують безпечного доступу до водної інфраструктури.

Як вказано у звіті, від 2016 року водна інфраструктура поблизу лінії контакту на Донбасі зазнавала шкоди через пов’язані з конфліктом обстріли у середньому кожні чотири дні.

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«У постраждалій від конфлікту Донецькій і Луганській областях в східній Україні системи життєзабезпечення є централізованими – зі зв’язками між водною та енергосистемою і системою опалення», а це «породжує великі ризики: один напад може зачепити мільйони людей» і призвести до вимушеного переселення чи хвороб, заявляють автори звіту.

Крім того, у доповіді наголошується, що персонал, який обслуговує водну інфраструктуру, часто обстрілюють під час ремонтних робіт, зокрема снайпери, попри те, що робітників можна чітко ідентифікувати.

За повідомленням, від початку конфлікту в 2014 році до квітня 2018 року дев’ять робітників загинули, близько 30 – були поранені під час виконання службових обов’язків.