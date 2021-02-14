Українська авіація проти Росії на Донбасі
Ударна бойова авіація України. Що літає в небі над Донбасом? Мі-8 і Мі-24 сьогодні. Як бойовики «ДНР» і «ЛНР» і російська армія збивали українські вертольоти? Які запчастини втратила Україна через війну з Росією? Яку нову зброю випробовують для української авіації? Ексклюзивні кадри польотів і зізнання льотчиків в спецпроекті Донбас Реалії про сучасну військову авіацію.
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